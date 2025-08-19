Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धर्म-कर्म

भगवान ओंकारनाथ ने की ओंकार पर्वत की परिक्रमा, भादौ मास के दूसरे सोमवार शाही सवारी का आयोजन

-पालकी में सवार होकर निकले ओंकार बाबा, संगम पर अमृताभिषेक

खंडवा

Manish Arora

Aug 19, 2025

ज्योतिर्लिंग बाबा ओंकारनाथ भादौ मास के दूसरे सोमवार ओंकार पर्वत की परिक्रमा पर निकले। भादो कृष्णपक्ष की दशमी पर श्रीजी ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट द्वारा दोपहर 2 बजे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर की पंचमुखी रजत प्रतिमा गार्ड ऑफ ऑनर के बाद निकाली गई। पालकी मे सवार होकर बाबा ओंकारनाथ कोटितीर्थ घाट पहुंचे। यहां संक्षिप्त पूजा के बाद भोले शंभू भोलेनाथ के जय घोष के साथ बाबा ओंकारेश्वर भक्तों के साथ ओंकार पर्वत की 7 किमी लंबी परिक्रमा पर ढोल बाजों के साथ निकले।

नर्मदा कावेरी संगम घाट पर वैदिक ब्राह्मण पं. राज राजेश्वर दीक्षित द्वारा मांत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की और अमृताभिषेक किया। इसके बाद ओंकार पर्वत पर बड़ी संख्या में भक्त संत पालकी यात्रा में शामिल हुए। जगह-जगह पालकी का स्वागत भक्तों ने किया। ज्योतिर्लिंग भगवान का विशेष पुष्प हार से शृंगार किया गया। उल्लेखनीय है की प्रति सोमवार बाबा भोलेनाथ की संक्षिप्त रूप में पालकी निकलती है। श्रावण में शाही सवारी नगर भ्रमण करती है, जिससे ओंकार पर्वत पर रहने वाले भक्त दर्शन से वंचित रह जाते है। इसके लिए पिछले कुछ वर्षों से श्रावण के बाद एक सोमवार को बाबा ओंकार पर्वत की परिक्रमा के लिए निकलते है। वहीं, ज्योतिर्लिंग भगवान ममलेश्वर महादेव केवल श्रावण के चार सोमवार ही भक्तों को दर्शन देते हैं। आज भी परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Published on:

19 Aug 2025 06:15 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Dharma Karma / भगवान ओंकारनाथ ने की ओंकार पर्वत की परिक्रमा, भादौ मास के दूसरे सोमवार शाही सवारी का आयोजन

बड़ी खबरें

View All

धर्म-कर्म

धर्म/ज्योतिष

Guru Pushya Nakshatra 2025: अगस्त में आखिरी गुरु पुष्य नक्षत्र, जानिए किन चीजों की खरीदारी से मिल सकते हैं लाभ

Guru Pushya Nakshatra 2025
धर्म/ज्योतिष

Ganesh Chaturthi 2025: कब से शुरू होगा गणेश उत्सव, जानिए गणेश स्थापना का मुहूर्त

Ganesh Chaturthi 2025
धर्म-कर्म

Premanand Maharaj: आप भक्त हैं या नहीं, प्रेमानंद महाराज ने बताए भक्त के लक्षण

Premanand Maharaj
धर्म-कर्म

Santan Saptami 2025: निसंतान दंपत्ति जरूर करें सूर्यदेव का ये खास व्रत, जानें कब है संतान सप्तमी और क्यों है खास?

Santan Saptami 2025
धर्म-कर्म

Janmashtami Vrat: व्रत खोलते समय सबसे पहले क्या खाएं? जानिए व्रत खोलने से जुड़े कुछ जरूरी नियम

janmashtami vrat rules in hindi, krishna janmashtami vrat rules, जन्माष्टमी का व्रत खोलते ही खाएं ये चीज,
धर्म-कर्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.