Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में तापमान चढ़ा, सर्दी बरकरार,  सवेरे हुई गलन महसूस

राजधानी जयपुर में आज सवेरे मौसम साफ रहा, हालांकि हल्की धुंध दिखाई दी, लेकिन धूप ​खिलने के बाद वह भी साफ हो गया। वहीं आज सवेरे हल्की गलन महसूस हुई। इस कारण लोग ठिठुरे हुए नजर आए। मौसम विभाग ने कहा, आगामी दो-तीन दिन में मौसम एक बार फिर पलटेगा और सर्दी का जोर बढ़ेगा।

जयपुर

Murari

Jan 16, 2026

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज सवेरे मौसम साफ रहा, हालांकि हल्की धुंध दिखाई दी, लेकिन धूप ​खिलने के बाद वह भी साफ हो गया। वहीं आज सवेरे हल्की गलन महसूस हुई। इस कारण लोग ठिठुरे हुए नजर आए। मौसम विभाग ने कहा, आगामी दो-तीन दिन में मौसम एक बार फिर पलटेगा और सर्दी का जोर बढ़ेगा। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश के पूर्वी अंचल, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों व सरहदी जिलों के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। आज जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर व सीकर जिले में मौसम का मिजाज बदलेगा। हल्के बादल छाए रहेंगे। इससे सर्दी में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है।

16 Jan 2026 08:22 am

