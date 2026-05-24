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जैसलमेर
Video: फिर बढ़ी तेल कीमतों से महंगाई दबाव और गहराने की आशंका
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Video: फिर बढ़ी तेल कीमतों से महंगाई दबाव और गहराने की आशंका

तेल कम्पनियों की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर हुई बढ़ोतरी ने जैसलमेर जिलावासियों की चिंता बढ़ा दी है।

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जैसलमेर

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Deepak Vyas

May 24, 2026

तेल कम्पनियों की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर हुई बढ़ोतरी ने जैसलमेर जिलावासियों की चिंता बढ़ा दी है। ईंधन दरों में वृद्धि का सीधा असर परिवहन लागत पर पडऩे लगा है, जिससे आने वाले दिनों में रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम भी बढऩे की आशंका जताई जा रही है। खासकर सीमावर्ती और दूरस्थ जिले जैसलमेर में परिवहन व्यवस्था पर निर्भरता अधिक होने से इसका असर और ज्यादा महसूस किया जा रहा है। वाहन चालकों, ट्रांसपोर्ट कारोबारियों और व्यापारियों का कहना है कि लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों ने संचालन खर्च बढ़ा दिया है। ट्रकों और अन्य व्यावसायिक वाहनों के किराए बढऩे से फल-सब्जी, किराना और निर्माण सामग्री जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर असर पड़ सकता है। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार पहले से ही महंगाई का दबाव झेल रहे उपभोक्ताओं पर यह नई बढ़ोतरी अतिरिक्त बोझ साबित होगी। गौरतलब है कि पेट्रोल के भावों में 94 पैसा प्रति लीटर और डीजल 92 पैसा प्रति लीटर की बढ़ोतरी होने के बाद जैसलमेर में पेट्रोल अब 111.31 रुपए और डीजल 96.57 रुपए प्रति लीटर हो गया है।

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Published on:

24 May 2026 09:37 pm

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