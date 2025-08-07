Video: 128 ईटीएफ के सहयोग से 500 पौधे रोपे, 1000 का वितरण

तपते थार में जब कोई पौधा धरती पर आश्रय लेता है, तो केवल एक वृक्ष नहीं उगता – उगती है आशा, हरियाली और आने वाले कल की उम्मीद। राजस्थान पत्रिका के हरयाळो राजस्थान अभियान के अंतर्गत मोहनगढ़ के 2- एमडी महादेव नगर स्थित पीएमश्री राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में ऐसा ही एक दृश्य साकार हुआ, जब 128 इको टास्क फोर्स के सहयोग से सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। विद्यालय परिसर और खेल मैदान में 500 पौधे लगाए गए और 1000 पौधे ग्रामीणों, विद्यार्थियों व अभिभावकों को सौंपे गए — एक अनुरोध के साथ कि वे इन्हें केवल उगाएं नहीं, बल्कि पालें, सींचें और जीवन का हिस्सा बनाएं। कार्यक्रम का शुभारंभ ईटीएफ के कमान अधिकारी कर्नल मोहनसिंह राठौड़ की उपस्थिति में गुलमोहर के पौधे के रोपण से हुआ। छात्राओं ने तिलक लगाकर व मुंह मीठा कराकर अतिथि का स्वागत कियाऔर सरपंच राजूराम बिश्नोई ने शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया। वातावरण में एक ओर देशभक्ति की गरिमा थी, तो दूसरी ओर हरियाली के प्रति समर्पण की अनुभूति।
