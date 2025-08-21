Video: पैदल जत्था बाबा रामदेव के दर्शनार्थ रवाना

धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता का संदेश देते हुए ब्रह्मक्षत्रिय खत्री समाज का पैदल जत्था गुरुवार शाम 4 बजे हिंगलाज माता मंदिर, गांधी कॉलोनी से बाबा रामदेव के दर्शन के लिए रवाना हुआ। जत्थे के प्रस्थान से पहले समाजबंधुओं और पदयात्रियों ने मां हिंगलाज की पूजा-अर्चना की तथा बाबा रामदेव की आराधना कर मंगलमय यात्रा की कामना की। देऊ महाराज ने यात्रियों को तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया। समाज अध्यक्ष सत्यनारायण दड़ा सहित गणमान्य समाजबंधुओं ने बाबा रामदेव के जयकारों के बीच ध्वज दिखाकर जत्थे को रवाना किया। वातावरण पूरी तरह भक्तिमय और उत्साहपूर्ण रहा।

41 पदयात्री करेंगे दर्शन

पंजीयन प्रभारी महेश दड़ा के अनुसार इस बार कुल 41 पदयात्री शामिल हुए हैं, जो 25 अगस्त को भादवा सुदी बीज पर बाबा रामदेव के दर्शन करेंगे। सभी जातरुओं ने राष्ट्र, क्षेत्र और समाज की सुख-शांति और एकता की कामना की।व्यवस्थापक पुरुषोत्तमदास बिछड़ा ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए भोजन, पानी और अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था की गई है। सेवादारों की टीम आवश्यक सामग्री से युक्त वाहनों के साथ यात्रा में शामिल है, ताकि किसी यात्री को कठिनाई का सामना न करना पड़े।