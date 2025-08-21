Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कांकेर

VIDEO: उफनते नाले को पार करने की कोशिश, तेज बहाव में बही बाइक, बाल-बाल बचे दो युवक

Kanker News: छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश के चलते नदी-नाले उफान पर हैं। इसके बाद भी लोग अपनी जान जोखिम में डाल उसे पार करने में लगे हैं।

कांकेर

Khyati Parihar

Aug 21, 2025

Kanker News: छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश के चलते नदी-नाले उफान पर हैं। इसके बाद भी लोग अपनी जान जोखिम में डाल उसे पार करने में लगे हैं। इसी बीच कांकेर जिले में भारी बारिश के चलते बड़ा हादसा टल गया।

दरअसल, बुधवार को सरोना क्षेत्र के लेंडरा गांव में एक युवक लापरवाही पूर्वक नाला पार कर रहा था। वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक में दो युवक सवार थे। जैसे ही उन्होंने बाइक को नाले में उतारा, वैसे ही तेज धारा और फिसलन के कारण बाइक का बैलेंस बिगड़ गया। जिससे दोनों सवार पानी में गिर पड़े लेकिन दोनों ने खुद को बचा लिया। व

हीं तेज बहाव के कारण उनकी बाइक नाले में बह गई। लोगों ने दोनों युवकों को पकड़कर सुरक्षित बाहर खींच लिया। जिससे उनकी जान तो बच गई, लेकिन बाइक तेज धारा में बहते हुए (kanker news) आगे एक गहरे गड्ढे में जा गिरी, जिसे बाहर निकालना संभव नहीं हो सका।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 09:38 am

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / VIDEO: उफनते नाले को पार करने की कोशिश, तेज बहाव में बही बाइक, बाल-बाल बचे दो युवक

बड़ी खबरें

View All

कांकेर

छत्तीसगढ़

CG News: डिप्टी CM और मंत्रियों के मुखौटे लगाकर हड़ताली बोले- वादा खिलाफी मत करो

संविदा स्वास्थ्यकर्मी भी आंदोलन में शामिल (Photo source- Patrika)
कांकेर

सट्टा-शराब जोरों पर… 1 रुपए को 80 बनाने में युवा बर्बाद, उधर ढाबों-ठेलों में छलक रहा जाम

भानुप्रतापपुर-संबलपुर तक अवैध कारोबार (Photo source- Patrika)
कांकेर

पुलिया के अभाव में 50 हजार से अधिक आबादी प्रभावित, जान जोखिम में डालकर कर रहे आना जाना

50 हजार से अधिक आबादी प्रभावित (Photo source- Patrika)
कांकेर

Naxal News: रामेश्वर ने 58 तो लक्ष्मण 92 नक्सलियों को किया ढेर, शौर्य चक्र से हुए सम्मानित…

रामेश्वर ने 58, तो लक्ष्मण 92 नक्सलियों को किया ढेर (Photo source- Patrika)
कांकेर

7 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस का धरना 6वें दिन भी जारी, बीजेपी पर लगाया माहौल बिगाड़ने का आरोप

बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भारी नाराजगी (Photo source- Patrika)
कांकेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.