17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

भूखे खेत, सूखे अरमान : 550 करोड़ की जावर उद्वहन सिंचाई योजना में भ्रष्टाचार

जावर-सिहाड़ा सिंचाई योजना में भ्रष्टाचार, किसानों ने सरकार से न्याय की मांग

Google source verification

खंडवा

image

Manish Arora

Jan 17, 2026

जावर-सिहाड़ा क्षेत्र के किसानों ने जावर-सिहाड़ा उद्वहन सिंचाई योजना में कथित भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ आवाज़ उठाई है। चंदन सिंह राजपूत, ब्रजेश सिंह पवार के नेतृत्व में शुक्रवार को किसानों ने रैली निकालकर जावर थाने में ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल और लोकायुक्त के नाम सौंपे ज्ञाप में किसानों ने भ्रष्टाचार की जांच कर एफआइआर करने की मांग की है।

जावर सिंचाई योजना में भ्रष्टाचार को लेकर किसानों ने भकराड़ा से होते हुए खेड़ी, पिपलिया फूल, ढोरानी, खुटफल, बमनगांव सहित आस पास के ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से ज्ञापन दिया। किसानों ने बताया कि वर्ष 2017 में सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का टेंडर जीवीपीआर कंपनी को दिया गया था, जिसकी लागत 550 करोड़ थी और कार्य अवधि 2021 से 2024 तक निर्धारित थी। योजना का उद्देश्य सिहाड़ा-जावर ब्लॉक के 26000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना था।

कांग्रेस ने की एफआइआर की मांग
किसानों का आरोप है कि योजना का कार्य संपूर्ण रूप से नहीं किया गया और जिम्मेदार अधिकारियों एवं इंजीनियरों की निगरानी में कंपनी और उसके पेटी कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया गया। इसके चलते आज तक खेतों में पानी नहीं पहुंचा, जिससे क्षेत्र के किसान गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष उत्तमपाल सिंह, रामपाल सिंह केहलारी, सुनील आर्य, अनिल जाधव, अश्विन बादल, चेतन सिंह चंदेल, आदित्य सिंह, निखलेश पालवी, संदीप सिहोरे, लक्की राजपूत, राहुल पटेल, शुभम सोलंकी, रविन्द्र सिंह मोर्य, सत्यजीत सिंह पुरनी, ऋषिराज डोडिया जावर ब्लाक के युवा कांग्रेस अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। कांग्रेस ने मामले में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एफआइआर की मांग भी की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Jan 2026 12:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / भूखे खेत, सूखे अरमान : 550 करोड़ की जावर उद्वहन सिंचाई योजना में भ्रष्टाचार

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

सेंट्रल किचन : दोपहर भोजन के साथ सुबह के नाश्ते की सप्लाई, सर्दी में बच्चों को परोस रहे ठंडा भोजन

Anganwadi
खंडवा

एमपी में शादी कर थाने पहुंचा प्रेमी जोड़ा, फिर हुआ कुछ ऐसा कि प्रेमी को हो गई जेल

KHANDWA
खंडवा

7 दिन के लिए बंद रहेगा ये मार्ग, इस रास्ते से गुजरना होगा

mp news
खंडवा

टैक्स : 5 हजार बकायेदारों को कुर्की वारंट, वसूले 1.41 करोड़

Tax
खंडवा

सरकार का संकल्प से समाधान अभियान : 106 सेवाओं में एकत्र करेंगे आवेदन

resolution with resolution
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.