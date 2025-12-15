बटालियन को लेकर मुख्यमंत्री के संपर्क में, जिले की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी – केबिनेट मंत्री विजय शाह

शुक्रवार को जनजातीय कल्याण मंत्री शाह खंडवा प्रवास पर रहे। स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने से पहले उनके आवास पर उन्हें समाजसेवी व प्रवक्ता सुनील जैन पुलिस बटालियन से संबंधित दस्तावेज दिए। जैन ने बताया कि वर्ष 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के कार्यकाल में खंडवा में बटालियन को लेकर सरकार का प्रस्ताव हुआ था। जिसके तहत तत्कालीन कलेक्टर अभिषेक सिंह एवं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन द्वारा उनके प्रयास एवं सर्वे के माध्यम से 2018 में नागचुन तालाब के पीछे सुरगांव नेपानी के पास 100 एकड़ शासकीय भूमि बटालियन के लिए मध्य प्रदेश पुलिस भोपाल के नाम दर्ज कर दी गई थी। जिले की सांप्रदायिक पृष्ठभूमि सर्व विदित है।

विगत वर्षों में खंडवा शहर में प्रतिबंधित संगठन सीमी की सक्रियता संबंधी तथ्य प्रकाश में आते रहे हैं, वर्ष 2001 से 2013 तक सिमी संबंधी कुल 21 अपराध पंजीबद्ध हैं। कोई भी त्योहार हो जिला और पुलिस प्रशासन सतर्क रहकर बल के माध्यम से ही त्यौहार को सफल मना रहे हैं। चुनाव, जुलूस, पर्व के दौरान दूसरे जिलों से पुलिस बल बुलवाना पड़ता है। बटालियन यहां बन जाती है तो यह समस्या खत्म हो जाएगी। बता दें की हालही में विधानसभा में विधायक कंचन तनवे ने बटालियन को लेकर आवाज उठाई थी। जिसके बाद इंदौर रेंज के आइजी अनुराग ने पुलिस को मिली जगह का निरीक्षण किया था।

हम सभी प्रयास कर रहे

मंत्री शाह ने कहा कि खंडवा की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए कानून व्यवस्था का बनाए रखना जरूरी है। इसके लिए पुर जोर कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने भी बटालियन की बात रखी है। मैं समझता हुं की कोई ऐसा कारण नहीं है कि यहां बटालियन नहीं बने। विधायक व सांसद ने भी इस संबंध मेंं कहा है। हम सभी प्रयास कर रहे हैं।