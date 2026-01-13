एफआइआर के बाद गरमाया सिहाड़ा गांव का माहौल, सरपंच व पुत्र के खिलाफ मुस्लिम समाज ने खोला मोर्चा

सोमवार को मोघट थाने में सिहाड़ा गांव के लोगों को जमावड़ा रहा। लोगों ने यहां थाने के सामने प्रदर्शन किया, जिसमें महिलाएं भी शामिल रही। भारी भीड़ की वजह से लालचौकी मार्ग पर जाम लग गया। इस बीच कोतवाली से पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। पुलिसकर्मियों ने भीड़ को सड़क से हटाया। इस दौरान लोगों ने सरपंच पुत्र हेमंत चौहान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन की जानकारी लगते ही हेडक्वार्टर डीएसपी अनिल चौहान भी मोघट थाने पहुंचे। करीब आधे घंटे तक लोगों ने यहां प्रदर्शन किया।

शहर काजी सय्यैद निसार अली के साथ लोगों ने कलेक्ट्रेट में रैली निकाली। इस दौरान सभी ने सरपंच व सरपंच पुत्र के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद यहां एडीएम केआर बड़ोले को शहर काजी ने ज्ञापन दिया। शहर काजी ने बताया कि ग्राम सिहाड़ा में सरपंच व उनका प्रतिनिधी गांव में सांप्रदायिक माहौल पैदा कर रहा है। गांव में दोनों समुदायों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। उस सरपंच प्रतिनिधि को ऐसे कुछ जनप्रतिनिधी जो शहर के हैं उसे बढ़ावा दे रहे हैं, जो खुद चाहते हैं कि गांव में दोनों समाज के लोग आपस में भाईचारे के साथ न रहे। गांव के माहौल को खराब किया जा रहा है। इसके खिलाफ मुस्लिम समाज ने ज्ञापन दिया है। इसके बाद भी अगर सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

मुस्लिम समाज धार्मिक कार्य कर सकता हैं

शहर काजी का कहना है कि पीर बाबा चौक जो सिहाड़ा में है उसका ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है। जिसको लेकर हाल में एक निर्णय आया है कि यहां पर मुस्लिम समाज धार्मिक कार्य कर सकता हैं। इसके बावजूद सिहाडा को जो सरपंच प्रतिनिधि है वह गांव में आकर लोगों को गालियां देता है। जान से मारने की धमकी देता है।

यह शिकायत बनी विवाद की वजह ग्राम पंचायत सिहाड़ा की सरपंच कोकिला चौहान ने रामेश्वर चौकी में शकील खान की शिकायत की है। आरोप है कि पंचायत अंतर्गत शिवाजी चौक और दरगाह पर पंचायत की अनुमति के बिना आयोजन किया। बोलने पर सरपंच और सचिव को जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी शकील पर प्रकरण दर्ज किया था।