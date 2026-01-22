22 जनवरी 2026,

राष्ट्रीय

बसंत पंचमी की पूजा या जुमे की नमाज.? धार भोजशाला पर आया ‘सुप्रीम’ फैसला

8 अप्रैल 2003 के एएसआई के आदेश के मुताबिक हिंदुओं को पूजा करने और जुमे को 1-3 बजे तक नमाज अदा करने का उल्लेख किया गया है। इसी आदेश में वसंत पंचमी पर हिंदू समाज पहले से ही पूजा करता आ रहा है, इसलिए कहा गया कि हिंदू समाज पूजा करेगा। लेकिन इसमें ये उल्लेख नहीं था कि अगर जुमा और वसंत पंचमी एक साथ आ रहा है तो क्या स्थिति रहेगी?

भारत

image

Darsh Sharma

Jan 22, 2026

मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने संतुलित आदेश जारी किया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि हिंदू पक्ष दोपहर 12 बजे तक पूजा कर सकेगा, इसके बाद मुस्लिम पक्ष नमाज अदा करेगा। वहीं, शाम 4 बजे के बाद हिंदू समुदाय को फिर से पूजा करने की अनुमति दी गई है। मामले को तूल पकड़ता देख प्रशासन अलर्ट मोड में आया और धार का भोजशाला को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। 8 अप्रैल 2003 के एएसआई के आदेश के मुताबिक हिंदुओं को पूजा करने और जुमे को 1-3 बजे तक नमाज अदा करने का उल्लेख किया गया है। इसी आदेश में वसंत पंचमी पर हिंदू समाज पहले से ही पूजा करता आ रहा है, इसलिए कहा गया कि हिंदू समाज पूजा करेगा। लेकिन इसमें ये उल्लेख नहीं था कि अगर जुमा और वसंत पंचमी एक साथ आ रहा है तो क्या स्थिति रहेगी?

Published on:

22 Jan 2026 11:07 pm

Hindi News / National News / Videos / बसंत पंचमी की पूजा या जुमे की नमाज.? धार भोजशाला पर आया 'सुप्रीम' फैसला

