समाचार

गिनीज बुक ऑफ वल्र्ड रिकॉर्ड ने मांगा नर्मदा पाइप लाइन फूटने का डेटा

-नेता प्रतिपक्ष ने किया था वल्र्ड रिकॉर्ड के लिए आवेदन, आया पत्र -कांग्रेसी पार्षद पहुंचे कलेक्टर से मिलने, जानकारी देने की मांग, सौंपा आवेदन

खंडवा

Manish Arora

Aug 27, 2025

नर्मदा पाइप लाइन फूटने की जानकारी गिनीज बुक ऑफ वल्र्ड रिकॉर्ड ने मांगी है। नेता प्रतिपक्ष दीपक मुल्लू राठौर ने 106 करोड़ की विश्वा कंपनी द्वारा डाली गई नर्मदा जल की पाइप लाइन 400 फूटने पर वल्र्ड रिकॉर्ड में शामिल करने आवेदन किया था। जिस पर गिनीज बुक प्रबंधन ने इसका डेटा मांगा है। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष सहित कांग्रेस पार्षद कलेक्टर से मिलने पहुंचे। यहां कलेक्टर को पूरे मामले की जानकारी देकर डेटा उपलब्ध कराने की मांग आवेदन सौंपकर की है।

नेता प्रतिपक्ष मुल्लू राठौर ने बताया कि खंडवा नगर को पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विश्वा द्वारा चारखेड़ा से खंडवा तक बिछाई पाइप लाइन 400 बार फूट चुकी है। गिनीज बुक में सौ करोड़ से अधिक की परियोजना में सर्वाधिक 85 बार रिसाव (फूटने) का रिकॉर्ड एशिया के किसी देश का है। खंडवा में इससे पांच गुना अधिक बार पाइप लाइन फूटी है, इसलिए इसका नाम वल्र्ड रिकॉर्ड में शामिल होना चाहिए। इसके लिए गिनीज बुक में आवेदन किया गया था। वहां से इसकी स्वीकृति प्रदान की गई और प्रबंधन ने इस विषय में प्रामाणिक एवं आधिकारिक जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। मुल्लू राठौर ने इस संबंध में कलेक्टर को आवेदन सौंप नगर निगम/संबंधित विभाग से रिसाव की अधिकृत जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की है। इस दौरान पार्षद शेख फरीद, मनोज मंडलोई, शब्बीर कादरी, बबलू पटेल सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

Updated on:

27 Aug 2025 11:47 am

Published on:

27 Aug 2025 11:46 am

