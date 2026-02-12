राज्य बजट: 71 करोड़ में सुधरेगा हिण्डौन का ड्रेनेज, पांचना-गुड़ला लिफ्ट स्कीम के लिए मिले 50 करोड़

करौली/हिण्डौनसिटी. वित्त मंत्री दिया कुमारी की ओर से बुधवार को राज्य विधानसभा में पेश किए गए बजट में जिले को विकास की कुछ सौगातें मिली हैं, वहीं इस बार भी कुछ उम्मीद अधूरी रह गई हैं। हालांकि बजट में मिली दो बड़ी घोषणाओं से जहां हिण्डौन में जल निकासी की व्यवस्था सुद्रढ़ होगी, वहीं गुड़ला-पांचना लिफ्ट योजना के लिए 50 करोड़ रुपए की सौगात मिली है।

वित्त मंत्री ने बजट में हिण्डौन सिटी में शहरी जल निकासी प्रणाली को सुदृढीकरण कार्य के लिए 71 करोड़ रुपए की सौगात दी है, तो वहीं पांचना बांध एवं पांचना गुड़ला लिफ्ट स्कीम के समीप ङ्क्षसचाई से वंचित सैंगरपुरा, गुर्जा, रांडोली एवं मठ राजस्व गांवों को लिफ्ट योजना प्रथम एवं पीपलपुरा, टिकैतपुरा, उंचेकापुरा एवं टोका (खरेटा) राजस्व गांवों को लिफ्ट योजना द्वितीय से ङ्क्षसचाई सुविधा कार्यों के साथ ही वर्षों से बंद पांचना गुड़ला लिफ्ट स्कीम के जीर्णोद्धार के कार्य के लिए 50 करोड़ रुपए की सौगात मिली है।

अब उम्मीद है कि 50 करोड़ की इस सौगात से सभी गांवों को पानी मिल सकेगा। पांचना बांध एवं पांचना गुड़ला लिफ्ट परियोजना के लिए राशि मिलने से आगामी वर्षों में पांचना बांध से ङ्क्षसचाई के लिए नहरों में पानी खोलने की संभावना भी बनी है।

इसी प्रकार जिले के सबसे बड़े उपखण्ड मुख्यालय हिण्डौन में जल निकासी की बड़ी समस्या है। वर्षोँ से लोग इस परेशानी को झेल रहे हैं। बारिश के दौरान तो प्रतिवर्ष दुकानदार-व्यापारी बाजार में जलभराव होने पर लाखों-करोड़ों का नुकसान झेलते हैं। जलनिकासी की उचित व्यवस्था के अभाव में कुछ बारिश के दौरान ही बाजार में पानी भरने की स्थिति बन जाती है। अब बजट में हिण्डौन सिटी में शहरी जल निकासी प्रणाली को सुद्रढीकरण कार्य के लिए 71 करोड़ रुपए की सौगात से आगामी वर्षों में इस समस्या का समाधान हो सकेगा।

मिले 33/11 केवी जीएसएस

वित्त मंत्री ने जिले के सपोटरा के चैनपुर तथा मासलपुर के जमूरा गांव में 33/11 केवी जीएसएस निर्माण की भी घोषणा की है। इससे इन क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति में सुधार होगा।

मुलाकात कक्षों का होगा निर्माण

वित्त मंत्री की ओर से प्रदेश के अन्य जिलों के साथ करौली में भी जिला कारागृह में आधुनिक मुलाकात कक्षों के निर्माण, जिला कारागृह में बंदियों को अपनी दैनिक उपयोग की वस्तुओं को रखने के लिए लॉकर्स का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे।

बनेंगी सडक़ें

बजट में वित्त मंत्री ने फखड़ मोड़ से डांडा सडक़ करौली के लिए 8 करोड़ रुपए तथा भूरी पहाड़ी-हाडौती (सपोटरा) सडक़ एसएच 122 पर रपट निर्माण के लिए 1.20 करोड़ रुपए की भी घोषणा की है।

उम्मीदें रह गई अधूरी

बजट से जिलेवासी हिण्डौन से करौली और करौली से कैलादेवी तक फोर लेन सडक़, पांचना के बड़ा पुल पर हाईलेबल ब्रिज के लिए बजट की आस लगाए थे, लेकिन निराशा ही हाथ लगी है। इसी प्रकार गंगापुर मार्ग पर कटकड़ गांव पर हाइलेवल ब्रिज की आस भी अधूरी ही रह गई। वहीं सूरौठ में कृषि मंडी खोलने सहित श्रीमहावीरजी को नगर पालिका का दर्जा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन पूरी नहीं हुई। वहीं टोडाभीम कस्बे के लोगों को चिकित्सा सेवाओं में विस्तार के साथ उपजिला चिकित्सालय का नया भवन, डाक बंगला, एडीजे न्यायालय की घोषणा की उम्मीद थी जो भी अधूरी रह गई। इसी प्रकार सपोटरा में कृषि विज्ञान केन्द्र की आस भी अधूरी ही रही है।