12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Cabinet Decision: होली से पहले 25 लाख किसानों के खाते में आएंगे 10000 करोड़

CG News: सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में ​निर्णय। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने दी जानकारी...

Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Feb 12, 2026

Cabinet Decision: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 11 फरवरी को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों (Farmers) के हित में बड़ा फैसला लिया गया। बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में बताया कि छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी, MSP) पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अंतर की राशि (Difference Amount) लगभग 10 हजार करोड़ रुपए का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। यह राशि किसानों को होली (Holi) के पहले उनके खाते में अंतरित कर दी जाएगी। भाजपा सरकार (BJP Government) ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। बता दें कि कृषक उन्नति योजना (Krishak Unnati Yojana) के तहत छत्तीसगढ़ सरकार धान के मूल्य के अंतर की राशि का भुगतान करेगी। सीएम विष्णुदेव साय (CM Vishnu Deo Sai) ने कहा कि हमारी सरकार केवल धान की खरीदी (Dhan Kharidi) नहीं करती, बल्कि किसानों के परिश्रम का उचित मूल्य सुनिश्चित करती है और उनके सम्मान की रक्षा को अपना दायित्व मानती है। अन्नदाता की मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है।

यह भी पढ़ें : मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में छत्तीसगढ़ में 6414 जोड़े बंधे वैवाहिक गठबंधन में

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

Naya raipur

रायपुर

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Feb 2026 12:31 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Cabinet Decision: होली से पहले 25 लाख किसानों के खाते में आएंगे 10000 करोड़

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

Crime News: ड्रग्स तस्करों को पकड़ते पकड़ते खुद ही तस्करी करने लगा सिपाही

Crime News: ड्रग्स तस्करों को पकड़ते पकड़ते खुद ही तस्करी करने लगा सिपाही
रायपुर

बनाया गया है नियम : गर्ल्स स्कूल ने अपनाया अखबार वाचन का अनुशासन

बनाया गया है नियम : गर्ल्स स्कूल ने अपनाया अखबार वाचन का अनुशासन
रायपुर

खुशखबर :होली से पहले प्रदेश के 25 लाख धान किसानों के खाते में आएंगे 10 हजार करोड़

खुशखबर :होली से पहले प्रदेश के 25 लाख धान किसानों के खाते में आएंगे 10 हजार करोड़
रायपुर

प्रदेश की सेहत ‘वेंटीलेटर’ पर: 3 करोड़ की आबादी पर सिर्फ 1800 डॉक्टर, कैसे सुधरेगी सेहत

प्रदेश की सेहत 'वेंटीलेटर' पर: 3 करोड़ की आबादी पर सिर्फ 1800 डॉक्टर, कैसे सुधरेगी सेहत
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ के शराब दुकान में नई व्यवस्था, च्वाइस वाली मिलेगी अब शराब, ज्यादा दाम भी नहीं ले सकेंगे दुकानदार

CG News: छत्तीसगढ़ के शराब दुकान में नई व्यवस्था, च्वाइस वाली मिलेगी अब शराब, ज्यादा दाम भी नहीं ले सकेंगे दुकानदार
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.