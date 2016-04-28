11 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Tv Entertainment
अक्षय कुमार एक आईपीएस ऑफिसर के साथ रिंग में फ्री किक और बॉक्सिंग पंच के जौहर दिखाते हुए नजर आए
Play video

अक्षय कुमार एक आईपीएस ऑफिसर के साथ रिंग में फ्री किक और बॉक्सिंग पंच के जौहर दिखाते हुए नजर आए

Google source verification

image

Rishi Singh

Apr 28, 2016

ये भी पढ़ें

image

खबर शेयर करें:

Published on:

28 Apr 2016 11:11 am

Hindi News / Tv Entertainment / Videos / अक्षय कुमार एक आईपीएस ऑफिसर के साथ रिंग में फ्री किक और बॉक्सिंग पंच के जौहर दिखाते हुए नजर आए

बड़ी खबरें

View All

Tv Entertainment

शक्ति, जुनून और बदले की भावना लिए लौटी नागिन-3

kolkata west bengal
कोलकाता

शहर में चोरियां हुई आम, नहीं लग पा रही लगाम

patrika
देवास

रिया सुबोध ने जीता इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल के सीजन 3 का ख़िताब

https://www.instagram.com/p/BcxD5zhHAfn/
Tv Entertainment

सारे देवर सावधान! भाभीजी शनिवार को घर पर नहीं… हमारे शहर में रहेंगी

Comedy Serial 'Bhabhiji is at home, Anu Baby, Soumya Tandon
भिलाई

Star Wonder : प्रेग्नेंट हुए अक्षय कुमार, एक साथ दिया 6 बच्चों को जन्म, देखें वीडियो

Akshay Kumar
Tv Entertainment
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.