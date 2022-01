पेड़ उभरी अद्भुत आकृति, लोग मान रहे भगवान हनुमान का रूप

चमत्कार है या अंधविश्वास पर हनुमान जी की आकति देखकर विदिशा के गांव जोनाखेडी में जुटने लगे लोग

मंडीबामोरा. वैसे तो भगवान हर जगह है कण-कण में समाए हैं। लेकिन कब किसको किस रूप में नजर भआ जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता है। विदिशा जिले के मंडीबामोरा के करीबी ग्राम जोनाखेड़ी में बेतवा नदी के किनारे कोहा के पेड़ पर भगवान हनुमान की प्रतिमा उभरने का मामला सामने आया है। जड़ से ऊपर छाल निकलने के बाद एक आकृति बन रही है, जिसे लोग हनुमान का रूप मान पूजने लगे हैं। पेड़ में भगवान हनुमान के दर्शन करने आसपास के लोग पहुंच रहे हैं।

गांव के छोटेलाल ने बताया कि शनिवार शाम ट्रेक्टर से उतरकर टायलेट करने गया तो अचानक झटका लगा और गिर पड़ा। ऐसा दो बार हुआ। उठकर देखा तो वह जिस पेड़ के पास यूरिन करने जा रहा था, उसमें भगवान हनुमान जी का चेहरा दिखा। इसके बाद उसने अगले दिन पेड़ पर झंडा और प्रसाद चढ़ाया। भूल की माफी मांगकर पूजा अर्चना की तब से रोज आकृति बढ़ती जा रही है, लोग भी दर्शन करने यहां पहुंच रहे हैं।

blind faith or miracle : Hanuman emerged on the tree