दिग्विजय ने किया Serious crime

विदिशा में केंद्रीय मंत्री ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर दिया बयान

Published: April 15, 2022 08:51:11 am

विदिशा. केंद्रीय मंत्री Prahlad patel ने कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री digvijay singh द्वारा खरगौन की घटना पर ट्वीट करने और फिर उसे डिलीट करने के मामले में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि दिग्विजय सिंह ने संगीन अपराध किया है। पटेल विदिशा में एक निजी कार्यक्रम में आए थे, इसी दौरान उन्होंने Media से बात करते हुए यह कहा।

दिग्विजय ने किया Serious crime,दिग्विजय ने किया Serious crime,दिग्विजय ने किया Serious crime