हमला करने के बाद लूटते थे कार और बाइक, क्राइम ब्रांच टीम को सामने देख उड़ गए होश

विदिशा। लोगों पर हमला attacking कर उनकी कार और बाइक rob cars and bikes लूटने के आरोपी पंजाब Punjab के दो लुटेरों Two robbers को लूट की कार, माउजर और छुरे के robbed car, a mauzer and a knife साथ विदिशा में गिरफ़्तार किया गया है। सूचना मिलते ही पंजाब पुलिस भी इनसे पूछताछ के लिए विदिशा आ गई है। आरोपियों पर एटीएम तोडऩे का भी प्रकरण दर्ज है।

सीएसपी भारतभूषण शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि एसपी विनायक वर्मा को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो कुख्यात लुटेरे एक कार से अपने साथ अवैध हथियार रखकर किसी वारदात को अंजाम देने की मंशा से विदिशा आ रहे हैं। जिस कार से ये लुटेरे आ रहे हैं, वह भी पांच दिन पहले ही पटियाला से एक कार लूटकर लाए हैं।

पुलिस को भागने लगे

इस सूचना पर एएसपी केएल बंजारा के निर्देशन और सीएसपी शर्मा के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच प्रभारी बीडी वीरा और कोतवाली टीआई जयपाल इनवाती के नेतृत्व में टीम गठित की गई। इस टीम ने 6 सितम्बर की रात करीब 11 बजे चरणतीर्थ के पास नाकाबंदी की और गाड़ी देखते ही उसे रोका। पुलिस को देखते ही उसमें सवार दो व्यक्ति भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया।

जिन्दा कारतूस और छुरा बरामद हुआ

पूछताछ में इनमें से एक व्यक्ति ने अपना नाम 24 वर्षीय सुखप्रीत सिंह बताया, जबकि दूसरे ने अपना नाम 27 वर्षीय देश उर्फ देशराज पुत्र बुग्गर खान बताया। दोनों ही लाट बंजारा खुर्द थाना दरबा जिला संगरूर पंजाब के रहने वाले हैं। इनके पास से तलाशी में एक अवैध देशी पिस्टल, दो जिन्दा कारतूस और छुरा बरामद हुआ है।

एटीएम भी तोड़ी थी लुटेरों ने

सीएसपी शर्मा ने बताया कि आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उन्होंने घग्घा जिला पटियाला से दो माह पहले एक व्यक्ति को चाकू मारकर कार लूटी थी। इसके बाद थाना नाबा जिला पटियाला से 5-6 दिन पहले ही कट्टा अड़ाकर कार लूटी है। इसके करीब 8 माह पहले तीन बाइक भी दरबा पातरा जिला संगरूर से लूटी थीं। थापीहेड़ी दरबा पंजाब में एटीएम तोडऩे व निहालगढ़ में चाकू अड़ाकर 15 हजार रुपए लूटने की वारदात भी इन बदमाशों ने स्वीकारी है।

पंजाब पुलिस भी आई पूछताछ के लिए

इन आरोपियों के पकड़े जाने की सूचना पटियाला पंजाब की पुलिस को दी गई, वहां से सब इंस्पेक्टर जैपाल चहल, हवलदार जगदीश नैन के साथ ही आरक्षक विरेंदर सिंह और निशांत सिंह विदिशा आए। दो माह पहले जिनकी कार लूटी गई थी, वे करनैल सिंह भी पुलिस के साथ विदिशा आए हैं। हालांकि वह कार अभी जप्त नहीं हुई है, लेकिन बदमाशों ने उसे कबूल कर उसके रखे होने का ठिकाना पुलिस को बता दिया है।

1 सिम्बर को ही लूटा था

वहीं पटियाला के सब इंस्पेक्टर जैपाल चहल का कहना है कि आरोपियों से विदिशा में जप्त की गई कार नाबा थाना क्षेत्र के चरणजीत कुमार की है। आरोपियों ने उसे 1 सिम्बर को ही लूटा था। चहल ने कहा कि न्यायालय से अनुमति मिलने पर हम भी आरोपियेां को पूछताछ के लिए पंजाब ले जाना चाहेंगे। इनसे अन्य कई वारदातों का खुलासा हो सकता है।

फरारी काटने या वारदात को अंजाम देने की आशंका

सीएसपी शर्मा ने बताया कि आरोपी यहां एक खेत के पास छिपने की कोशिश में थे। वे यहां या तो फरारी काटने आए थे या फिर किसी बड़ी वारदाात को अंजाम देते। उनके पास कार और माउजर दोनों थे, जिससे बड़ी घटना हो सकती थी।

गिरफ्तारी में इनका रहा योगदान

सीएसपी के अनुसार लुटेरों की गिरफ्तारी में क्राइम ब्रांच प्रभारी बीडी वीरा, कोतवाली प्रभारी जयपाल इनवाती, प्रेमचंद मालवीय, जंडेल ङ्क्षसह, पवन जैन, कमल अहोरिया, राकेश सेन, राजेश रघुवंशी, कुलदीप चतुर्वेदी, कुलदीप चंदेल, कमल रघुवंशी, शैलेश तिवारी, रोहित, हरिकिशन, सचिन पंवार, ह्देश सक्सेना, भानू पाठक, रामसिंह, महेश तिवारी, संजय तिवारी, युवराज सिंह आदि का योगदान रहा। एसपी ने सभी को पुरस्कार की घोषणा की है।