\n\n\n\n\n\nचर्चा में चंदेरी के फैशन डिजाइनर का तैयार किया लहंगा\n\n\n\nसाड़ी के अलावा अपने अन्य ऐतिहासिक और पुरातत्व इमारतों में शुमार मध्यप्रदेश के चंदेरी को अब एक और नहीं पहचान यहां के युवाओं ने दी है।\n\n\n\nहाल ही में मुंबई की एक होटल में आयोजित किए गए बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक में फैशन डिजाइनर पुखराज पुत्र महादेव प्रसाद चौबे द्वारा तैयार किए गए टिशु लहंगे की खूब चर्चा हुई।\n\n\n\nफैशन डिजाइनर पुखराज चौबे द्वारा तैयार किए गए टिशु लहंगे को पहनकर प्रसिद्ध अभिनेत्री और पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता(Sushmita Sen) सेन ने पहनकर फैशन शो में भाग लिया।\n\n\n\nगोल्डव वर्क वाला ब्लैक कलर का हैवी लहंगा पहने सुष्मिता बेहद गॉर्जियस दिख रही थीं। इसके साथ उन्होंने फुल स्लीव्स ब्लाउज और नेट का दुपट्टा कैरी किया था।\n\n\n\nपुखराज चौबे की मेहनत ने चंदेरी हस्तशिल्प को राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्रदान की है। \n\n\n\nपुखराज द्वारा तैयार की गई डिजाइन टिशु फैब्रिक की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई। युवक की मेहनत हस्तशिल्प के क्षेत्र में चंदेरी को नई दिशा प्रदान करेगी।\n\n