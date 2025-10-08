अशोकनगर

चर्चा में चंदेरी के फैशन डिजाइनर का तैयार किया लहंगा

Avantika Pandey

8 October 2025

साड़ी के अलावा अपने अन्य ऐतिहासिक और पुरातत्व इमारतों में शुमार मध्यप्रदेश के चंदेरी को अब एक और नहीं पहचान यहां के युवाओं ने दी है।

हाल ही में मुंबई की एक होटल में आयोजित किए गए बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक में फैशन डिजाइनर पुखराज पुत्र महादेव प्रसाद चौबे द्वारा तैयार किए गए टिशु लहंगे की खूब चर्चा हुई।

फैशन डिजाइनर पुखराज चौबे द्वारा तैयार किए गए टिशु लहंगे को पहनकर प्रसिद्ध अभिनेत्री और पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता(Sushmita Sen) सेन ने पहनकर फैशन शो में भाग लिया।

गोल्डव वर्क वाला ब्लैक कलर का हैवी लहंगा पहने सुष्मिता बेहद गॉर्जियस दिख रही थीं। इसके साथ उन्होंने फुल स्लीव्स ब्लाउज और नेट का दुपट्टा कैरी किया था।

पुखराज चौबे की मेहनत ने चंदेरी हस्तशिल्प को राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्रदान की है।

पुखराज द्वारा तैयार की गई डिजाइन टिशु फैब्रिक की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई। युवक की मेहनत हस्तशिल्प के क्षेत्र में चंदेरी को नई दिशा प्रदान करेगी।