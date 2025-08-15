राजमार्ग यात्रा ऐप से ऐसे एक्टिवेट करें अपना FASTag Annual Pass

\n\nराजमार्ग यात्रा ऐप से ऐसे एक्टिवेट करें अपना FASTag Annual Pass\n\n\n\nसबसे पहले प्ले स्टोर से Rajmarg Yatra ऐप डाउनलोड करें।\n\n\n\nऐप डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर या जीमेल आईडी लॉगिन करें।\n\n\n\nयहां पर आपके फोन या जीमेल पर आया हुआ OTP डालें।\n\n\n\nअब आपको स्क्रीन पर Annual Pass दिखेगा इस पर क्लिक करें।\n\n\n\nइसके बाद नीचे दिए गए Next बटन पर 4 बार टैप करें।\n\n\n\nअब एक नया पेज खुलेगा यहां Activate पर क्लिक करें और Get Started पर टैप करें अब एक नया पेज खुलेगा।\n\n\n\nयहां जिस गाड़ी के लिए आपको FASTag Annual Pass चाहिए उसका नंबर डालें।\n\n\n\nइसके बाद OTP आएगा उसे दर्ज करें।\n\n\n\nइसके बाद 3000 रुपये का पेमेंट करें, भुगतान होने के 2 से 24 घंटे में के भीतर आपका FASTag Annual Pass चालू हो जाएगा जिसकी पुष्टि मैसेज के जरिए हो जाएगी।\n\n