ऑटोमोबाइल

राजमार्ग यात्रा ऐप से ऐसे एक्टिवेट करें अपना FASTag Annual Pass

Rahul Yadav

15 August 2025

सबसे पहले प्ले स्टोर से Rajmarg Yatra ऐप डाउनलोड करें।

ऐप डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर या जीमेल आईडी लॉगिन करें।

यहां पर आपके फोन या जीमेल पर आया हुआ OTP डालें।

अब आपको स्क्रीन पर Annual Pass दिखेगा इस पर क्लिक करें।

इसके बाद नीचे दिए गए Next बटन पर 4 बार टैप करें।

अब एक नया पेज खुलेगा यहां Activate पर क्लिक करें और Get Started पर टैप करें अब एक नया पेज खुलेगा।

यहां जिस गाड़ी के लिए आपको FASTag Annual Pass चाहिए उसका नंबर डालें।

इसके बाद OTP आएगा उसे दर्ज करें।

इसके बाद 3000 रुपये का पेमेंट करें, भुगतान होने के 2 से 24 घंटे में के भीतर आपका FASTag Annual Pass चालू हो जाएगा जिसकी पुष्टि मैसेज के जरिए हो जाएगी।