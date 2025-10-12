\n\nWeather Update: दीपावली के बाद ठंड महसूस होने लगेगी।\n\n\n\nइससे पहले शनिवार से दिन रात के तापमान में हल्की गिरावट का क्रम शुरू हो रहा है।\n\n\n\nशनिवार को दुर्ग जिले में दिन में अधिकतम तापमान औसत से 1.1 डिग्री सेल्सियस नीचे आकर 31.8 डिग्री दर्ज हुआ है।\n\n\n\nहालांकि, न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से 2.4 डिग्री अधिक है। इस तरह रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।\n\n\n\nमौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो तीन दिनों में उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है।\n\n\n\nफिलहाल, हफ्तेभर से दुर्ग जिला प्रदेश का सबसे गर्म जिला बना हुआ था, जिसमें अब थोड़ी कमी आई है।\n\n