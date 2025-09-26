कोलार रोड के आम्र विहार पहाड़ी पर बना माता रानी(Bhopal Jiji Bai Temple) का दरबार संभवत: देश का एकमात्र ऐसा अनूठा ऐसा मंदिर है, जहां माता रानी को श्रृंगार के साथ आधुनिक वैरायटियों की नई चप्पल, घड़ी, चश्मा, टोपी आदि अर्पित किया जाता है।