\n\n\n\n\n\nBhopal Metro का कमर्शियल रन शुरू\n\n\n\nकभी एक कल्पना में थी, फिर कागजों पर और अब हकीकत में नवाबी शहर भोपाल की धड़कन बनी भोपाल मेट्रो। भोपालवासियों के लिए आसान सफर की कहानी हो गई शुरू। (फोटो सोर्स: Bhopal Metro Rail )\n\n\n\nएमपी की राजधानी भोपाल के लिए 20 दिसंबर का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। इस दिन से भोपाल मेट्रो चल पड़ी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम डॉ. मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर इसका औपचारिक शुभारंभ किया।\n\n\n\nयहां जानें मेट्रो की खासियत…\n\n\n\nआम यात्रियों के लिए भोपाल मेट्रो का सफर 21 दिसंबर से शुरू हुआ। (फोटो सोर्स: Bhopal Metro Rail )\n\n\n\n10033 करोड़ में बनकर तैयार हुआ भोपाल मेट्रो। प्रायोरिटी कॉरिडोर की लंबाई 7KM है। इसमें 3000 यात्री प्रतिदिन सफर कर सकेंगे। (फोटो सोर्स: Bhopal Metro Rail )\n\n\n\nभोपाल मेट्रो सुभाष नगर से एम्स तक शुरू की गई है। सभी स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा, दिव्यांगजनों के लिए व्हील चेयर, ब्ले साइनेज की सुविधा है।\n\n\n\nAI आधारित CCTV से निगरानी की होगी। बिजली तारों के जाल से शहर को मुक्ति मिलेगी। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पर स्वचालित टिकटिंग की सुविधा मिलेगी।\n\n