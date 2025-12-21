भोपाल

Bhopal Metro का कमर्शियल रन शुरू

Avantika Pandey

21 December 2025

कभी एक कल्पना में थी, फिर कागजों पर और अब हकीकत में नवाबी शहर भोपाल की धड़कन बनी भोपाल मेट्रो। भोपालवासियों के लिए आसान सफर की कहानी हो गई शुरू। (फोटो सोर्स: Bhopal Metro Rail )

एमपी की राजधानी भोपाल के लिए 20 दिसंबर का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। इस दिन से भोपाल मेट्रो चल पड़ी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम डॉ. मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर इसका औपचारिक शुभारंभ किया।

यहां जानें मेट्रो की खासियत...

आम यात्रियों के लिए भोपाल मेट्रो का सफर 21 दिसंबर से शुरू हुआ। (फोटो सोर्स: Bhopal Metro Rail )

10033 करोड़ में बनकर तैयार हुआ भोपाल मेट्रो। प्रायोरिटी कॉरिडोर की लंबाई 7KM है। इसमें 3000 यात्री प्रतिदिन सफर कर सकेंगे। (फोटो सोर्स: Bhopal Metro Rail )

भोपाल मेट्रो सुभाष नगर से एम्स तक शुरू की गई है। सभी स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा, दिव्यांगजनों के लिए व्हील चेयर, ब्ले साइनेज की सुविधा है।

AI आधारित CCTV से निगरानी की होगी। बिजली तारों के जाल से शहर को मुक्ति मिलेगी। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पर स्वचालित टिकटिंग की सुविधा मिलेगी।