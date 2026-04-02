\n\nMP Board 10th 12th Result 10वीं-12वीं के छात्रों के लिए बड़ा अपडेट\n\n\n\nमध्यप्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं फरवरी से मार्च के दौरान आयोजित की गई थी। इसमें प्रदेश के 15 लाख से अधिक बच्चे शामिल हुए थें। \n\n\n\nपरीक्षा खत्म होने के बाद प्रदेश के लाखों स्टूडेंट अपने रिजल्ट का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब जल्द ही छात्रों के इंतजार खत्म होने वाला है। 10वीं-12वीं के छात्रों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। \n\n\n\nबता दें कि, 30 मार्च तक लगभग पूरे प्रदेश में कक्षा 12वीं की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य संपन्न हो चुका है। वहीं कक्षा 10वीं की कॉपियों की चेकिंग भी शुरू हो गई है।\n\n\n\nप्रदेशभर के 52 केंद्रों पर मूल्यांकन कार्य जारी है। 30 मार्च तक लगभग पूरे प्रदेश में कक्षा 12वीं की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य संपन्न हो चुका है। वहीं कक्षा 10वीं की कॉपियों की चेकिंग भी शुरू हो गई है।\n\n\n\nअगले कुछ दिनों में 10वीं-12वीं के कॉपियों का मूल्यांकन कार्य पूर कर, मध्यप्रदेश बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन रिजल्ट घोषीत कर सकता हैं।\n\n\n\nछात्र वेबसाइट, MPBSE मोबाइल एप व SMS से भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।\n\n