परीक्षा खत्म होने के बाद प्रदेश के लाखों स्टूडेंट अपने रिजल्ट का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब जल्द ही छात्रों के इंतजार खत्म होने वाला है। 10वीं-12वीं के छात्रों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है।