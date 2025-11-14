\n\nबॉलीवुड के ‘ही-मैन’ धर्मेंद्र के बारे में वो 7 बातें जो कम ही लोग जानते होंगे (फोटो सोर्स: aapkadharam)\n\n\n\n\n\nधर्मेंद्र का असली नाम धरम सिंह देओल है। उन्होंने पंजाब के एक छोटे गांव से मुंबई आकर फिल्मों में अभिनय करियर की शुरुआत की। (फोटो सोर्स: aapkadharam)\n\n\n\nधर्मेंद्र ने 1960-70 के दशक में आई ‘बंदिनी’, ‘सूरत’, ‘सीरत’ जैसी महिला-केंद्रित फिल्मों में भी काम किया। (फोटो सोर्स: aapkadharam)\n\n\n\nअपनी मां के कहने पर उन्होंने फिल्मों में काम पाने के लिए एक पत्र लिखा और अपनी फोटोज भी भेजीं, और इस तरह उनका करियर शुरू हुआ। (फोटो सोर्स: aapkadharam)\n\n\n\nधर्मेंद्र के नाम एक ही साल (1987) में सात बॉक्स-ऑफिस हिट देने का अनोखा रिकॉर्ड भी है। (फोटो सोर्स: aapkadharam)\n\n\n\nधर्मेंद्र को स्कूल जाना पसंद नहीं था क्योंकि उसी स्कूल में उनके पिता शिक्षक थे और वो दूसरे बच्चों से ज्यादा धर्मेंद्र को डांटते थे। (फोटो सोर्स: aapkadharam)\n\n\n\n1966 में आई फिल्म ‘फूल और पत्थर’ में धर्मेंद्र ने एक शर्टलेस सीन दिया था। इसी फिल्म से उनको ‘ही-मैन’ (He-Man) की उपाधि मिली थी। (फोटो सोर्स: aapkadharam)\n\n\n\nधर्मेंद्र की कोई सोशल मीडिया टीम नहीं है, वो अपने फैंस को खुद ही एक-एक करके रिप्लाई करते हैं। (फोटो सोर्स: aapkadharam)\n\n