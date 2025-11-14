अपनी मां के कहने पर उन्होंने फिल्मों में काम पाने के लिए एक पत्र लिखा और अपनी फोटोज भी भेजीं, और इस तरह उनका करियर शुरू हुआ। (फोटो सोर्स: aapkadharam)