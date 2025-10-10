मध्य प्रदेश में ‘कोल्ड्रिफ’ कफ सिरप(Cough Syrup Case) से हुई 21 बच्चों की मौत ने पूरे देश को हिला दिया है। अब इस कांड में बड़ा एक्शन हुआ है। ‘कोल्ड्रिफ’ बनाने वाली कंपनी के मालिक को अरेस्ट कर लिया गया है।