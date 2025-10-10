छिंदवाड़ा

छिंदवाड़ा कफ सिरफ कांड

Avantika Pandey

10 October 2025

मध्य प्रदेश में ‘कोल्ड्रिफ’ कफ सिरप(Cough Syrup Case) से हुई 21 बच्चों की मौत ने पूरे देश को हिला दिया है। अब इस कांड में बड़ा एक्शन हुआ है। ‘कोल्ड्रिफ’ बनाने वाली कंपनी के मालिक को अरेस्ट कर लिया गया है।

‘कोल्ड्रिफ’ बनाने वाली कंपनी के मालिक को अरेस्ट कर लिया गया है। इस जहरीली दवा के पीछे तमिलनाडु की कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स है। उसके मालिक का नाम जी. रंगनाथन है। जानिए कौन है आरोपी रंगनाथन...

डॉ. जी. रंगनाथन का पूरा नाम गोविंदराजन रंगनाथन हैं. वह एक अनुभवी फार्मासिस्ट हैं। उनके पास बी.फार्म, एम.डी. (ए.एम.) और पीएच.डी. की डिग्री है.

आरोपी रंगनाथन(Chhindwara Cough Syrup Case) मद्रास मेडिकल कॉलेज से फार्मेसी में स्नातक है। 1980 के दशक में में गर्भवती महिलाओं के लिए प्रोनिट नामक पोषक सिरप बनाया था।

उस समय भी तमिलनाडु के औषधि नियंत्रण विभाग ने प्रोनिट में मौजूद कुछ अवयवों को लेकर चिंता जाहिर की थी, पर रंगनाथन ने लाइसेंस हासिल कर लिया था।

रंगनाथन ने समय के साथ व्यापार बढ़ाया। नाक से संबंधित लिक्विड दवा को भी उत्पादों में शामिल किया।

रंगनाथन ने श्रीसन कंपनी की स्थापना 1990 में प्रा.लि. के तौर पर की।