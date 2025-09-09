\n\nपीएम मित्र पार्क\n\n\n\n17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है। अपने जन्मदिन पर पीएम मध्यप्रदेश आने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी धार के पीएम मित्र पार्क(PM Mitra Park) का भूमिपूजन करेंगे।\n\n\n\nबता दें कि, धार जिले में बन रहा पीएम मित्र पार्क के लिए दिल्ली में हुए इंटरैक्टिव सेशन में 12,508 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनसे 18 हजार से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।\n\n\n\nयहां जानिए ‘पीएम मित्र पार्क(PM Mitra Park)’ की खासियत…\n\n\n\nयह देश में बन रहे सात पीएम मित्रा पार्क में से सबसे बड़ा है। यह 2,158 एकड़ भूमि पर फैला है।\n\n\n\nयह पार्क प्रधानमंत्री की 5-एफ नीति ‘फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन को मूर्त रूप देगा।\n\n\n\nयहां महिलाओं के लिए सुरक्षित हॉस्टल, आधुनिक आवासीय टावर, अस्पताल, डे-केयर सेंटर और स्किल डेवलपमेंट सेंटर जैसी व्यवस्थाएं होंगी, जो इसे वर्कर-और इंडस्ट्री-फ्रेंडली दोनों बनाएंगी।\n\n\n\nयहां प्लग एंड प्ले यूनिट्स, कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटी, लॉजिस्टिक सपोर्ट, 24×7 बिजली और पानी की उपलब्धता, सेंट्रलाइज्ड स्टीम बॉयलर और अत्याधुनिक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जैसी सुविधाएं होंगी।\n\n