धार

पीएम मित्र पार्क

Avantika Pandey

9 September 2025

17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है। अपने जन्मदिन पर पीएम मध्यप्रदेश आने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी धार के पीएम मित्र पार्क(PM Mitra Park) का भूमिपूजन करेंगे।

बता दें कि, धार जिले में बन रहा पीएम मित्र पार्क के लिए दिल्ली में हुए इंटरैक्टिव सेशन में 12,508 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनसे 18 हजार से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

यहां जानिए 'पीएम मित्र पार्क(PM Mitra Park)' की खासियत...

यह देश में बन रहे सात पीएम मित्रा पार्क में से सबसे बड़ा है। यह 2,158 एकड़ भूमि पर फैला है।

यह पार्क प्रधानमंत्री की 5-एफ नीति ‘फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन को मूर्त रूप देगा।

यहां महिलाओं के लिए सुरक्षित हॉस्टल, आधुनिक आवासीय टावर, अस्पताल, डे-केयर सेंटर और स्किल डेवलपमेंट सेंटर जैसी व्यवस्थाएं होंगी, जो इसे वर्कर-और इंडस्ट्री-फ्रेंडली दोनों बनाएंगी।

यहां प्लग एंड प्ले यूनिट्स, कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटी, लॉजिस्टिक सपोर्ट, 24x7 बिजली और पानी की उपलब्धता, सेंट्रलाइज्ड स्टीम बॉयलर और अत्याधुनिक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जैसी सुविधाएं होंगी।