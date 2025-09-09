बता दें कि, धार जिले में बन रहा पीएम मित्र पार्क के लिए दिल्ली में हुए इंटरैक्टिव सेशन में 12,508 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनसे 18 हजार से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।