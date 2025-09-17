निमाड़ और मालवा अंचल में आज पीएम मित्रा पार्क के जरिए बड़ा बड़ा मार्केट बन रहा है। मध्यप्रदेश किसानों की ट्रेडिशनल फसल कपास से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से निर्यात के लिए विश्व का मार्केट खोलने की अद्वितीय जगह बन रहा है।