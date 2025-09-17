\n\n मोदी है तो मुमकिन है…\n\n\n\nPM Modi in Dhar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन पर मध्यप्रदेश को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने धार के बदनावर तहसील के भैंसोला गांव में पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला रखी। \n\n\n\nइस दौरान सीएम मोहन यादव बोले- मोदी है तो मुमकिन है…। जानिए सीएम के भाषण की बड़ी बातें…\n\n\n\n– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज धार जिले के ग्राम भैंसोला में देश के पहले “पीएम मित्र पार्क” का शिलान्यास किया। यह पार्क प्रदेश के कपड़ा एवं वस्त्र उद्योग को नई पहचान देगा। हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा। \n\n\n\n– सीएम मोहन यादव ने कहा कि, पीएम मोदी के नेतृत्व ने भारत की काया पलट दी है। पीएम मोदी ने ‘मोदी है तो मुमकिन है..’ को सच करके दिखाया है।\n\n\n\n– पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या आतंकवाद पर आपने जीरो टॉलरेंस से विश्व को बदलते दौर में नए भारत का परिचय कराया है। \n\n\n\nआज दुनिया आश्चर्य में डूबी है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर, जम्मू-कश्मीर में देश का सबसे ऊंचा पुल और आजादी के 78 साल बाद मिजोरम में ट्रेन पहुंची है। \n\n\n\nनिमाड़ और मालवा अंचल में आज पीएम मित्रा पार्क के जरिए बड़ा बड़ा मार्केट बन रहा है। मध्यप्रदेश किसानों की ट्रेडिशनल फसल कपास से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से निर्यात के लिए विश्व का मार्केट खोलने की अद्वितीय जगह बन रहा है।\n\n