शिक्षा

बिहार में कितने जिले हैं, 38 या 40, क्या आपको पता है इसका सही जवाब?

Anurag Animesh

27 September 2025

इस समय बिहार में चुनाव का माहौल है और इस बीच इस बात को मुद्दा बनाया गया था कि बिहार में कितने राज्य है, ये किसे पता है?

दरअसल, प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को लेकर कहा था कि उन्होंने कभी भी बिहार में एक रात नहीं बताई है। उन्हें बिहार के 40 जिलों के नाम भी याद नहीं होंगे।

इस पर यह सवाल उठने लगे कि पीके को खुद पता नहीं है कि बिहार में 38 जिले हैं 40?

चलिए, हम आपको बता देते हैं कि बिहार में कितने जिले हैं 38 या 40?

बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार सरकार की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक बिहार राज्य कुल 38 जिलों से मिलकर बना हुआ है।

इसके अलावा किसी नया जिले का जिक्र नहीं किया गया है।

2011 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार राज्य की कुल जनसंख्या 10.41 करोड़ है। जिसमें पुरुष 5,42,78,157 और महिलाएं 4,98,21,295 हैं।