बिहार में कितने जिले हैं, 38 या 40, क्या आपको पता है इसका सही जवाब?

दरअसल, प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को लेकर कहा था कि उन्होंने कभी भी बिहार में एक रात नहीं बताई है। उन्हें बिहार के 40 जिलों के नाम भी याद नहीं होंगे।