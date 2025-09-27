बिहार में कितने जिले हैं, 38 या 40, क्या आपको पता है इसका सही जवाब?

\n\nबिहार में कितने जिले हैं, 38 या 40, क्या आपको पता है इसका सही जवाब?\n\n\n\nइस समय बिहार में चुनाव का माहौल है और इस बीच इस बात को मुद्दा बनाया गया था कि बिहार में कितने राज्य है, ये किसे पता है?\n\n\n\nदरअसल, प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को लेकर कहा था कि उन्होंने कभी भी बिहार में एक रात नहीं बताई है। उन्हें बिहार के 40 जिलों के नाम भी याद नहीं होंगे।\n\n\n\nइस पर यह सवाल उठने लगे कि पीके को खुद पता नहीं है कि बिहार में 38 जिले हैं 40?\n\n\n\nचलिए, हम आपको बता देते हैं कि बिहार में कितने जिले हैं 38 या 40?\n\n\n\nबिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार सरकार की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक बिहार राज्य कुल 38 जिलों से मिलकर बना हुआ है।\n\n\n\nइसके अलावा किसी नया जिले का जिक्र नहीं किया गया है।\n\n\n\n2011 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार राज्य की कुल जनसंख्या 10.41 करोड़ है। जिसमें पुरुष 5,42,78,157 और महिलाएं 4,98,21,295 हैं।\n\n