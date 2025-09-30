ये है बिहार का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, मिलता है लाखों का पैकेज

\n\nये है बिहार का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, मिलता है लाखों का पैकेज\n\n\n\nदेशभर में कई बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। जो बढ़िया पढ़ाई के साथ-साथ बेहतर प्लेसमेंट भी देते है।\n\n\n\nNIRF Ranking 2025 के अनुसार देश का सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज IIT Madras है।\n\n\n\nलेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार का सबसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है?\n\n\n\nबिहार का सबसे बेस्ट इंजीनिरिंग कॉलेज IIT Patna है। रैंकिंग के अनुसार इसकी रैंकिंग पूरे भारत में 19वां है।\n\n\n\nIIT Patna की स्थापना साल 2008 में हुई थी।\n\n\n\nइस कॉलेज से पढ़ें छात्रों का प्लेसमेंट देश-दुनिया की कई टॉप कंपनी में होती है।\n\n\n\nप्लेसमेंट और औसत पैकेज की बात करें तो 25-30 लाख है। कई छात्रों का इससे भी बेहतर पैकेज पर प्लेसमेंट होता है।\n\n