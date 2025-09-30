शिक्षा

ये है बिहार का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, मिलता है लाखों का पैकेज

Anurag Animesh

30 September 2025

देशभर में कई बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। जो बढ़िया पढ़ाई के साथ-साथ बेहतर प्लेसमेंट भी देते है।

NIRF Ranking 2025 के अनुसार देश का सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज IIT Madras है।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार का सबसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है?

बिहार का सबसे बेस्ट इंजीनिरिंग कॉलेज IIT Patna है। रैंकिंग के अनुसार इसकी रैंकिंग पूरे भारत में 19वां है।

IIT Patna की स्थापना साल 2008 में हुई थी।

इस कॉलेज से पढ़ें छात्रों का प्लेसमेंट देश-दुनिया की कई टॉप कंपनी में होती है।

प्लेसमेंट और औसत पैकेज की बात करें तो 25-30 लाख है। कई छात्रों का इससे भी बेहतर पैकेज पर प्लेसमेंट होता है।