ये हैं देश के टॉप 10 सेंट्रल सरकारी यूनिवर्सिटी | Top Central University In India

\n\nये हैं देश के टॉप 10 सेंट्रल सरकारी यूनिवर्सिटी | Top Central University In India\n\n\n\nदेश के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 2025-2026 के नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने जा रही है।\n\n\n\nसभी छात्र चाहते हैं कि उनका एडमिशन देश के टॉप यूनिवर्सिटी में हो जाए।\n\n\n\nलेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के टॉप 10 सेंट्रल सरकारी यूनिवर्सिटी कौन से हैं?\n\n\n\nहम आपको इस आर्टिकल में NIRF रैंकिंग के आधार पर टॉप 10 सेंट्रल सरकारी यूनिवर्सिटी के बारे में बताने जा रहे हैं।\n\n\n\nRank 1- Indian Institute of Science, Bengaluru\n\n\n\nRank 2- Jawaharlal Nehru University\n\n\n\nRank 3- Jamia Millia Islamia\n\n\n\nRank 4- Banaras Hindu University\n\n\n\nRank 5- University of Delhi\n\n\n\nRank 6- Aligarh Muslim University\n\n\n\nRank 7- Jadavpur University\n\n\n\nRank 8- Anna University, Tamil Nadu\n\n\n\nRank 9- Homi Bhabha National Institute, Maharashtra\n\n\n\nRank 10- University of Hyderabad\n\n