ये हैं देश के Top 10 Universities

\n\nये हैं देश के Top 10 Universities\n\n\n\nदेश में सैकड़ों यूनिवर्सिटी हैं, जिनमें लाखों छात्र पढ़ाई करते हैं।\n\n\n\nलेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के Top 10 universities कौन से हैं?\n\n\n\nहम आपको NIRF(National Institutional Ranking Framework) के आधार पर Top 10 universities बता रहे हैं।\n\n\n\nRank 1- Indian Institute of Science, Bengaluru\n\n\n\nRank 2- Jawaharlal Nehru University\n\n\n\nRank 3- Jamia Millia Islamia\n\n\n\nRank 4- Manipal Academy of Higher Education, Manipal\n\n\n\nRank 5- Banaras Hindu University\n\n\n\nRank 6- University of Delhi\n\n\n\nRank 7- Amrita Vishwa Vidyapeetham\n\n\n\nRank 8- Aligarh Muslim University\n\n\n\nRank 9- Jadavpur University\n\n\n\nRank 10- Vellore Institute of Technology\n\n