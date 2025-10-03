\n\nसिंधिया राजघराने की शाही परंपरा\n\n\n\nमध्यप्रदेश के ग्वालियर में रियासतकालीन परंपराओं का निर्वहन आज भी जारी है। सिंधिया राजघराने में विजयादशमी पर्व पर शमी पूजन की परंपरा है। \n\n\n\nदशहरे के उपलक्ष्य में सिंधिया सुबह राजसी पोशाक में गोरखी स्थित अपने कुलदेवता की पूजा-अर्चना करने पहुंचे। यहां देवघर में सिंधिया ने पुत्र सहित कुलदेवता की पारंपरिक तरीके से पूजा की। इसके बाद शाम में शमी पूजन किया।\n\n\n\nविजयादशमी पर 300 सालों से चली आ रही शमी पूजन की परंपरा का केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया(Jyotiraditya Scindia) ने शाही अंदाज में निर्वाह किया।\n\n\n\nगुरुवार को केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस परंपरा का निर्वाह करते हुए शाम को मांढरे की माता मंदिर पर परंपरा अनुसार राजसी पोशाक में शमी पूजन किया। \n\n\n\nपूजन उपरांत उन्होंने राजघराने की तलवार से शमी वृक्ष से परंपरा के अनुसार स्पर्श किया। स्पर्श करते ही वहां मौजूद लोगों ने शमी की पत्तियों को लूटा और सिंधिया को भेंट की। सोने का स्वरूप मानी जाने वाली इन शमी की पत्तियों को मराठा सरदारों ने लूटा। \n\n\n\nइस शाही परंपरा(Scindia Shami Pujan) के दौरान सिंधिया के साथ उनके पुत्र महाआर्यमन भी मौजूद थे। \n\n