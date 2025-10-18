इंदौर

इंदौरी लड़के से होगी क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी

Avantika Pandey

18 October 2025

भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना(Smriti Mandhana Marriage) जल्द ही इंदौरी लड़के की दुल्हन बनेंगी।

बता दें कि, इंदौर में एक कार्यक्रम में संगीतकार और निर्देशक पलाश मुछाल ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना के साथ अपने रिश्ते पर मुहर लगा दी है।

पलाश मुछाल ने मीडिया के सामने कहा वे शीघ्र ही विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं।

पलक मुछाल के भाई पलाश(Palash Muchhal) मुंबई में कई फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं और कई फिल्मों में संगीत भी दिया है।

सबसे पहले स्मृति और पलाश के बीच 2019 में रिलेशनशिप ओपन हुई थी। इसके बाद वो कई बार साथ में दिखे और परिवार के बीच खुशियों के पल भी बिताए। दोनों एक-दूसरे के कॅरियर में सहयोग करते हैं, साथ ही एक-दूसरे का जन्मदिन भी साथ में मनाते हैं।