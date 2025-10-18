\n\nइंदौरी लड़के से होगी क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी\n\n\n\nभारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना(Smriti Mandhana Marriage) जल्द ही इंदौरी लड़के की दुल्हन बनेंगी। \n\n\n\nबता दें कि, इंदौर में एक कार्यक्रम में संगीतकार और निर्देशक पलाश मुछाल ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना के साथ अपने रिश्ते पर मुहर लगा दी है। \n\n\n\nपलाश मुछाल ने मीडिया के सामने कहा वे शीघ्र ही विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं। \n\n\n\nपलक मुछाल के भाई पलाश(Palash Muchhal) मुंबई में कई फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं और कई फिल्मों में संगीत भी दिया है। \n\n\n\nसबसे पहले स्मृति और पलाश के बीच 2019 में रिलेशनशिप ओपन हुई थी। इसके बाद वो कई बार साथ में दिखे और परिवार के बीच खुशियों के पल भी बिताए। दोनों एक-दूसरे के कॅरियर में सहयोग करते हैं, साथ ही एक-दूसरे का जन्मदिन भी साथ में मनाते हैं।\n\n