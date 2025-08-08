डॉक्टरों के अनुसार जो इंफेक्शन नाक से नहीं निकल पाता है, वह कान के पास जमा होता रहता है और कान के पर्दे को फाडकऱ या छेद बनाकर बाहर आने लगता है। ऐसे में सर्दी तो एक समय पर ठीक हो जाती है, लेकिन कान के पर्दे की नई समस्या पैदा हो जाती है।