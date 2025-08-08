\n\nसर्दी-जुकाम है खतरनाक\n\n\n\nबरसात में सर्दी-जुकाम के इलाज में लापरवाही गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। इसका खामियाजा मरीज के कान के पर्दे में छेद होने से चुकाना पड़ सकता है। \n\n\n\nडॉक्टर्स के अनुसार एक सप्ताह से अधिक समय तक सर्दी-जुकाम(Cold and Cough Side Effect) हो तो उसे नजरअंदाज न करें। इसकी वजह से कान के पर्दे फट सकते हैं।\n\n\n\nजबलपुर जिला अस्पताल के ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉ. पंकज ग्रोवर ने बताया कि सर्दी-जुकाम के इलाज में देरी से कान में संक्रमण हो सकता है। सर्दी-जुकाम या बुखार के दौरान जो इंफेक्शन नाक से नहीं निकल पाता, वह कान के जरिए बाहर आता है।\n\n\n\nडॉ. ग्रोवर ने बताया कि नवजात से लेकर 10 साल तक के बच्चों में कान के पर्दे में छेद होने के सबसे ज्यादा मामले आते हैं। इसकी मुख्य वजह सर्दी-जुकाम का समय पर पूरा इलाज नहीं कराना है। \n\n\n\nडॉक्टरों के अनुसार जो इंफेक्शन नाक से नहीं निकल पाता है, वह कान के पास जमा होता रहता है और कान के पर्दे को फाडकऱ या छेद बनाकर बाहर आने लगता है। ऐसे में सर्दी तो एक समय पर ठीक हो जाती है, लेकिन कान के पर्दे की नई समस्या पैदा हो जाती है।\n\n