\n\nशहर में प्रेशर हार्न से लोगों को मानसिक और शारीरिक परेशानी।\n\n\n\nतेज आवाज से तनाव, चिड़चिड़ापन, नींद की कमी और हाई बीपी बढ़ रहा।\n\n\n\nडॉ. नवीन दुल्हानी के अनुसार शोर का सीधा असर नर्वस सिस्टम और हृदय पर पड़ता है।\n\n\n\nछोटे बच्चे और बुजुर्ग अधिक संवेदनशील, स्वास्थ्य जोखिम बढ़ जाता है।\n\n\n\nयातायात पुलिस की जागरूकता कार्रवाई प्रभावी नहीं, हार्न लगाने वालों पर ठोस कदम नहीं।\n\n\n\nदो- और चारपहिया वाहन चालक दोनों प्रेशर हार्न का धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं।\n\n\n\nसड़क पर आवाज़ 55–65 डेसिबल होनी चाहिए, हार्न 90–110 डेसिबल तक पहुंच जाता है, कान और दिमाग के लिए खतरनाक।\n\n