\n\nOnline Fraud: त्योहारों पर साइबर ठगों का हमला – बैंक खाता हो सकता है मिनटों में खाली\n\n\n\nनकली वेबसाइट और ऑफर से बचें – ऑनलाइन शॉपिंग में बरतें सावधानी\n\n\n\nनवरात्र-दशहरा-दीवाली में बढ़ेगा साइबर फ्रॉड का खतरा\n\n\n\nगिफ्ट, लकी ड्रॉ और कैशबैक का झांसा – ठगों का नया पैतरा\n\n\n\nOnline Fraud: एक क्लिक और फंस जाएंगे जाल में – सतर्क रहना ही बचाव है\n\n\n\nविजय कुमार पांडेय, एसपी: त्योहारों में ठग छूट और इनाम का लालच देकर लोगों को फंसाते हैं।\n\n\n\nविजय कुमार पांडेय, एसपी: अनजान लिंक और बैंकिंग डिटेल शेयर न करें, सावधानी ही बचाव है।\n\n