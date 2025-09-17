जांजगीर चंपा

Online Fraud: त्योहारों पर साइबर ठगों का हमला – बैंक खाता हो सकता है मिनटों में खाली

Laxmi Vishwakarma

17 September 2025

नकली वेबसाइट और ऑफर से बचें – ऑनलाइन शॉपिंग में बरतें सावधानी

नवरात्र-दशहरा-दीवाली में बढ़ेगा साइबर फ्रॉड का खतरा

गिफ्ट, लकी ड्रॉ और कैशबैक का झांसा – ठगों का नया पैतरा

Online Fraud: एक क्लिक और फंस जाएंगे जाल में – सतर्क रहना ही बचाव है

विजय कुमार पांडेय, एसपी: त्योहारों में ठग छूट और इनाम का लालच देकर लोगों को फंसाते हैं।

विजय कुमार पांडेय, एसपी: अनजान लिंक और बैंकिंग डिटेल शेयर न करें, सावधानी ही बचाव है।