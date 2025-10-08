एआईडीए का आकर्षक नृत्य प्रस्तुतियों के साथ समापन, SEE PICS

\n\nरायपुर। राजधानी में चल रहे ऑल इंडिया डांसर्स एसोसिएशन (एआईडीए) 2025 महोत्सव का मंगलवार को उत्साहपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुआ।\n\n\n\nदिनभर का आकर्षण रहा शास्त्रीय एवं वेस्टर्न डांस प्रतियोगिता चली और देशभर से आए युवा प्रतिभाओं ने इसमें हिस्सा लिया था।\n\n\n\nशाम को विशेष सांस्कृतिक पर्व “नृत्यानंदलहरी फेस्ट”, जिसमें मंच पर प्रस्तुति दी गई। प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना एवं तेलुगु फ़िल्म अभिनेत्री हिमांसी कट्रगड्डा की यह प्रस्तुति थी।\n\n\n\nतेलंगाना की रहने वाली हिमांसी कट्रगड्डा कुचिपुड़ी की जानी-मानी नृत्यांगना हैं, जो अपनी भावपूर्ण अभिव्यक्ति (अभिनय) और सौम्य नृत्यशैली के लिए प्रसिद्ध हैं।\n\n\n\nवे भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और प्रसार का कार्य कर रही हैं।\n\n\n\nउन्होंने वरिष्ठ गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया है और पारंपरिकता के साथ आधुनिक सौंदर्यबोध को जोड़कर मंच पर विशेष प्रभाव उत्पन्न करती हैं।\n\n\n\nएआईडीए का आकर्षक नृत्य प्रस्तुति देती हुई प्रतिभागी।\n\n\n\nएआईडीए का आकर्षक नृत्य प्रस्तुति देती हुई प्रतिभागी।\n\n\n\nएआईडीए का आकर्षक नृत्य प्रस्तुतियों के साथ समापन, SEE PICS\n\n