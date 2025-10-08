एआईडीए का आकर्षक नृत्य प्रस्तुतियों के साथ समापन, SEE PICS

समाचार

रायपुर। राजधानी में चल रहे ऑल इंडिया डांसर्स एसोसिएशन (एआईडीए) 2025 महोत्सव का मंगलवार को उत्साहपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुआ।

Trilochan Das Manikpuri

8 October 2025

दिनभर का आकर्षण रहा शास्त्रीय एवं वेस्टर्न डांस प्रतियोगिता चली और देशभर से आए युवा प्रतिभाओं ने इसमें हिस्सा लिया था।

शाम को विशेष सांस्कृतिक पर्व “नृत्यानंदलहरी फेस्ट”, जिसमें मंच पर प्रस्तुति दी गई। प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना एवं तेलुगु फ़िल्म अभिनेत्री हिमांसी कट्रगड्डा की यह प्रस्तुति थी।

तेलंगाना की रहने वाली हिमांसी कट्रगड्डा कुचिपुड़ी की जानी-मानी नृत्यांगना हैं, जो अपनी भावपूर्ण अभिव्यक्ति (अभिनय) और सौम्य नृत्यशैली के लिए प्रसिद्ध हैं।

वे भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और प्रसार का कार्य कर रही हैं।

उन्होंने वरिष्ठ गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया है और पारंपरिकता के साथ आधुनिक सौंदर्यबोध को जोड़कर मंच पर विशेष प्रभाव उत्पन्न करती हैं।

