देशभर में अधर्म पर धर्म की विजय के रुप में दशहरा(Dussehra 2025) पर्व मनाया जाता है। इस दिन रावण दहन की परंपरा कई सौ सालों से चली आ रही है। लेकिन मध्यप्रदेश के कई स्थानों पर रावण दहन नहीं होता है।