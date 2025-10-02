\n\nएमपी में यहां नहीं होता रावण दहन\n\n\n\nदेशभर में अधर्म पर धर्म की विजय के रुप में दशहरा(Dussehra 2025) पर्व मनाया जाता है। इस दिन रावण दहन की परंपरा कई सौ सालों से चली आ रही है। लेकिन मध्यप्रदेश के कई स्थानों पर रावण दहन नहीं होता है। \n\n\n\nराजगढ़ के भाटखेड़ी में रावण की स्थायी प्रतिमा स्थापित है। लोग मानते हैं कि वह एक शक्तिशाली राजा था और उसकी पूजा की जाती है। उसे मारने का अभिनय किया जाता है, लेकिन जलाया नहीं जाता। (फोटो सोर्स : AI जेनरेटेड)\n\n\n\nविदिशा के नटेरन तहसील में रावण नाम से एक गांव है। इस गांव का नाम ही रावण पर रखा गया है। यहां के लोग रावण को पूजनीय मानते हैं और उसे जलाना अशुभ मानते हैं।(फोटो सोर्स : AI जेनरेटेड)\n\n\n\nदतिया जिले के सिवड़ा में पुरानी मान्यता है कि रावण ज्ञानी और शिवभक्त था। इसलिए यहां उसकी पूजा होती है, दहन नहीं। (फोटो सोर्स : AI जेनरेटेड)\n\n\n\nमंदसौर के खानपुरा में रावण को विद्वान ब्राह्मण और शिवभक्त माना जाता है। कुछ परिवार खुद को रावण का वंशज मानते हैं, इसलिए उसका दहन नहीं करते।\n\n\n\nमंडला जिले में गोंड जनजाति रावण को अपने पूर्वजों जैसा मानती है और उसकी पूजा करती है। इस क्षेत्र में रावण दहन(Ravana Dahan) की परंपरा नहीं है।(फोटो सोर्स : AI जेनरेटेड)\n\n