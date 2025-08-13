रायगढ़

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से पहले रायगढ़ शहर पूरी तरह देशभक्ति के भाव में सराबोर हो गया।

Love Sonkar

13 August 2025

यह अवसर था संस्कार पब्लिक स्कूल, विप्र फाउंडेशन और नव निर्माण संकल्प समिति के संयुक्त तत्वाधान में निकाले गए तिरंगा यात्रा

मंगलवार की सुबह 10 बजे नटवर स्कूल से रायगढ़ के शिक्षाविद रामचंद्र शर्मा के नेतृत्व में ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली गई।

तिरंगा यात्रा को रायगढ़ के कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने झंडा दिखाकर रवाना किया।

रायगढ़ कलेक्टर ने तिरंगा यात्रा की सराहना करते हुए लोगों को देश प्रेम और तिरंगा के प्रति जागरूक होने की अपील की है।

सैकड़ों लोग एक साथ तिरंगा उठाकर चलते रहे। इस अवसर पर शहर के लोगों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई सर्वधर्म समान और एकता का संदेश दिया।