\n\n15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से पहले रायगढ़ शहर पूरी तरह देशभक्ति के भाव में सराबोर हो गया।\n\n\n\nयह अवसर था संस्कार पब्लिक स्कूल, विप्र फाउंडेशन और नव निर्माण संकल्प समिति के संयुक्त तत्वाधान में निकाले गए तिरंगा यात्रा\n\n\n\nमंगलवार की सुबह 10 बजे नटवर स्कूल से रायगढ़ के शिक्षाविद रामचंद्र शर्मा के नेतृत्व में ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली गई।\n\n\n\nतिरंगा यात्रा को रायगढ़ के कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने झंडा दिखाकर रवाना किया।\n\n\n\nरायगढ़ कलेक्टर ने तिरंगा यात्रा की सराहना करते हुए लोगों को देश प्रेम और तिरंगा के प्रति जागरूक होने की अपील की है।\n\n\n\nसैकड़ों लोग एक साथ तिरंगा उठाकर चलते रहे। इस अवसर पर शहर के लोगों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई सर्वधर्म समान और एकता का संदेश दिया।\n\n