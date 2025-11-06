रायपुर

राज्योत्सव के अंतिम दिन नवा रायपुर के सेंध जलाशय परिसर में एयर शो का आयोजन किया गया।

Khyati Parihar

6 November 2025

रायपुर समेत आसपास के जिलों के हजारों लोग वायुसेना के शौर्य को देखने पहुंचे।

आकाश गंगा की डाइविंग टीम ने पैराशूट से छलांग लगाकर ऑपरेशनल डिस्प्ले किया।

Aerobatic Show: थोड़ी देर में आसमान सूर्यकिरण के लड़ाकू विमानों से गडग़ड़ाने लगा।

इस दौरान 9 हॉक एमके-132 फाइटर जेट ने एक साथ उड़ान भरते हुए आसमान पर तिरंगा, हार्ट, एरोहेड जैसे कई अद्भूत करतब दिखाए।

एयरोबैटिक शो को देखने के लिए रायपुर धमतरी, महासमुंद, बेमेतरा, दुर्ग समेत प्रदेशभर के अलग-अलग जगह से लाखों की संख्या में लोग पहुंचे।

एयर-शो के दौरान वायु सेना के हेलीकॉप्टर वी-17 व वी-5 से जाबाजों ने पैराग्लाडिंग कर दर्शकों के रोमांच को कई गुना बढ़ा दिया।

इस दौरान दर्शकों ने भारत माता की जय के नारे लगाए।