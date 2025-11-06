\n\nराज्योत्सव के अंतिम दिन नवा रायपुर के सेंध जलाशय परिसर में एयर शो का आयोजन किया गया।\n\n\n\nरायपुर समेत आसपास के जिलों के हजारों लोग वायुसेना के शौर्य को देखने पहुंचे।\n\n\n\nआकाश गंगा की डाइविंग टीम ने पैराशूट से छलांग लगाकर ऑपरेशनल डिस्प्ले किया।\n\n\n\nAerobatic Show: थोड़ी देर में आसमान सूर्यकिरण के लड़ाकू विमानों से गडग़ड़ाने लगा।\n\n\n\nइस दौरान 9 हॉक एमके-132 फाइटर जेट ने एक साथ उड़ान भरते हुए आसमान पर तिरंगा, हार्ट, एरोहेड जैसे कई अद्भूत करतब दिखाए।\n\n\n\n\n\n\n\nएयरोबैटिक शो को देखने के लिए रायपुर धमतरी, महासमुंद, बेमेतरा, दुर्ग समेत प्रदेशभर के अलग-अलग जगह से लाखों की संख्या में लोग पहुंचे।\n\n\n\nएयर-शो के दौरान वायु सेना के हेलीकॉप्टर वी-17 व वी-5 से जाबाजों ने पैराग्लाडिंग कर दर्शकों के रोमांच को कई गुना बढ़ा दिया।\n\n\n\nइस दौरान दर्शकों ने भारत माता की जय के नारे लगाए।\n\n