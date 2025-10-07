रायपुर

जगरगुंडा में बदलाव की बयार दिखने लगी है। नवरात्रि में रास-गरबा की गूंज सुनाई दे रही है।

Love Sonkar

7 October 2025

जनप्रतिनिधियों की सक्रियता से जगरगुंडा में फिर से रौनक लौट आई है।

सड़के, पुल-पुलिया और अन्य बुनियादी सुविधाएँ अब इस क्षेत्र को तीन जिलों से जोड़ रही हैं।

पूरे ग्राम ने मिलकर माता की प्रतिमा स्थापित की, पूजा-अर्चना और भंडारे का आयोजन हुआ। 

नवरात्र के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों, भक्ति गीतों और सामाजिक मेलजोल का माहौल रहा।

 ग्रामीणों ने कहा कि वर्षों बाद जगरगुंडा में ऐसा उल्लास देखा है मानो भय के अंधेरे को उजाले की रोशनी ने मिटा दिया हो।