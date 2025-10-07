\n\nजगरगुंडा में बदलाव की बयार दिखने लगी है। नवरात्रि में रास-गरबा की गूंज सुनाई दे रही है।\n\n\n\nजनप्रतिनिधियों की सक्रियता से जगरगुंडा में फिर से रौनक लौट आई है।\n\n\n\nसड़के, पुल-पुलिया और अन्य बुनियादी सुविधाएँ अब इस क्षेत्र को तीन जिलों से जोड़ रही हैं।\n\n\n\nपूरे ग्राम ने मिलकर माता की प्रतिमा स्थापित की, पूजा-अर्चना और भंडारे का आयोजन हुआ। \n\n\n\nनवरात्र के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों, भक्ति गीतों और सामाजिक मेलजोल का माहौल रहा।\n\n\n\n ग्रामीणों ने कहा कि वर्षों बाद जगरगुंडा में ऐसा उल्लास देखा है मानो भय के अंधेरे को उजाले की रोशनी ने मिटा दिया हो।\n\n