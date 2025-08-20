\n\nमुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए तीन नए चेहरों को शामिल किया।\n\n\n\nCG Cabinet Expansion: राजभवन में आयोजित गरिमामय समारोह में विधायक राजेश अग्रवाल ने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली।\n\n\n\nखुशवंत साहेब ने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली।\n\n\n\nगजेंद्र यादव ने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली।\n\n\n\nइस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए।\n\n\n\nउप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह समेत अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण उपस्थित थे।\n\n\n\nCG Cabinet Expansion: राज्यपाल डेका ने तीन मंत्रियों को शपथ दिलाई।\n\n