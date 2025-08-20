रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए तीन नए चेहरों को शामिल किया।

Khyati Parihar

20 August 2025

CG Cabinet Expansion: राजभवन में आयोजित गरिमामय समारोह में विधायक राजेश अग्रवाल ने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली।

खुशवंत साहेब ने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली।

गजेंद्र यादव ने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह समेत अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण उपस्थित थे।

CG Cabinet Expansion: राज्यपाल डेका ने तीन मंत्रियों को शपथ दिलाई।