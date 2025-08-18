रायपुर

CG Monsoon 2025: छत्तीसगढ़ में मानसून ने जोर पकड़ लिया है।

Khyati Parihar

18 August 2025

बंगाल की खाड़ी और विदर्भ क्षेत्र में सक्रिय निम्न दबाव प्रणाली के कारण प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में अचानक बढ़ोतरी हुई है।

अगले तीन दिनों तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के एक-दो स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसके बाद इसमें कमी आ सकती है।

वहीं बस्तर जिले के कुछ इलाकों में आज अति भारी बारिश की संभावना है।

जबकि बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बस्तर जिले के एक-दो स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है।

IMD के मुताबिक, अगले 24 घंटों में बस्तर से लेकर सरगुजा तक कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है।

इसके साथ ही कुछ जिलों में अति भारी वर्षा की संभावना भी जताई गई है

गरज-चमक, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं का खतरा बना रहेगा। ऐसे में आम लोगों और किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।