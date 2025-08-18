\n\nCG Monsoon 2025: छत्तीसगढ़ में मानसून ने जोर पकड़ लिया है।\n\n\n\nबंगाल की खाड़ी और विदर्भ क्षेत्र में सक्रिय निम्न दबाव प्रणाली के कारण प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में अचानक बढ़ोतरी हुई है।\n\n\n\nअगले तीन दिनों तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के एक-दो स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसके बाद इसमें कमी आ सकती है।\n\n\n\nवहीं बस्तर जिले के कुछ इलाकों में आज अति भारी बारिश की संभावना है।\n\n\n\nजबकि बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बस्तर जिले के एक-दो स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है।\n\n\n\nIMD के मुताबिक, अगले 24 घंटों में बस्तर से लेकर सरगुजा तक कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है।\n\n\n\nइसके साथ ही कुछ जिलों में अति भारी वर्षा की संभावना भी जताई गई है\n\n\n\nगरज-चमक, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं का खतरा बना रहेगा। ऐसे में आम लोगों और किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।\n\n