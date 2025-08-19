\n\nCG Monsoon: छत्तीसगढ़ मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है।\n\n\n\nदक्षिण छत्तीसगढ़ में आज असर देखने को मिल सकता है, यहां कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है।\n\n\n\nवहीं कुछ इलाकों में बादल गरजने-चमकने के साथ बिजली गिरने के आसार बने हुए हैं।\n\n\n\n19 अगस्त और 20 अगस्त के लिए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग के क्षेत्रों को सावधान किया गया है।\n\n\n\nबीजापुर, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।\n\n\n\nवहीं सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, दुर्ग में यलो अलर्ट जारी किया गया है।\n\n\n\n21 अगस्त से मानसून फिर से सुस्त होता नजर आने वाला है।\n\n\n\nबस्तर में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से केके रेललाइन फिर से प्रभावित हुई है। अगले दो दिनों के लिए इसे बंद कर दिया गया है।\n\n