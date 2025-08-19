रायपुर

CG Monsoon: छत्तीसगढ़ मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है।

Khyati Parihar

19 August 2025

दक्षिण छत्तीसगढ़ में आज असर देखने को मिल सकता है, यहां कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

वहीं कुछ इलाकों में बादल गरजने-चमकने के साथ बिजली गिरने के आसार बने हुए हैं।

19 अगस्त और 20 अगस्त के लिए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग के क्षेत्रों को सावधान किया गया है।

बीजापुर, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

वहीं सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, दुर्ग में यलो अलर्ट जारी किया गया है।

21 अगस्त से मानसून फिर से सुस्त होता नजर आने वाला है।

बस्तर में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से केके रेललाइन फिर से प्रभावित हुई है। अगले दो दिनों के लिए इसे बंद कर दिया गया है।