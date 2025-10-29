पहले रेलवे क्रांसिग मोवा तक ही लोग रहते थे, पर शहर के विस्तार के बाद कई गांव भी रिहायशी कॉलोनियों में बदल चुके हैं। इस रास्ते पर कई बड़े शोरूम हैं।