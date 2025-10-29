\n\nत्योहारी भीड़ खत्म होने के बाद भी शहर जाम की परेशानी से मुक्ति नहीं पा रहा है।\n\n\n\nअधिकांश मार्गों पर सुबह और शाम को जाम लग रहा है। मंगलवार को भी पंडरी रोड पर वाहनों की लंबी कतार दिखी।\n\n\n\nCG News: इस मार्ग पर यातायात को भारी दबाव रहता है।\n\n\n\nपहले रेलवे क्रांसिग मोवा तक ही लोग रहते थे, पर शहर के विस्तार के बाद कई गांव भी रिहायशी कॉलोनियों में बदल चुके हैं। इस रास्ते पर कई बड़े शोरूम हैं।\n\n\n\nलगातार वाहनों की आवाजाही के कारण यह मार्ग अब संकरा पड़ने लगा है।\n\n\n\nवहीं, कई कट भी हैं, अनेक दोपहिया और चारपहिया वाहन चालक बीच रास्ते से ही वाहन मोड़ देते हैं, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है।\n\n