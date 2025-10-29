रायपुर

त्योहारी भीड़ खत्म होने के बाद भी शहर जाम की परेशानी से मुक्ति नहीं पा रहा है।

Khyati Parihar

29 October 2025

अधिकांश मार्गों पर सुबह और शाम को जाम लग रहा है। मंगलवार को भी पंडरी रोड पर वाहनों की लंबी कतार दिखी।

CG News: इस मार्ग पर यातायात को भारी दबाव रहता है।

पहले रेलवे क्रांसिग मोवा तक ही लोग रहते थे, पर शहर के विस्तार के बाद कई गांव भी रिहायशी कॉलोनियों में बदल चुके हैं। इस रास्ते पर कई बड़े शोरूम हैं।

लगातार वाहनों की आवाजाही के कारण यह मार्ग अब संकरा पड़ने लगा है।

वहीं, कई कट भी हैं, अनेक दोपहिया और चारपहिया वाहन चालक बीच रास्ते से ही वाहन मोड़ देते हैं, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है।