\n\nराजधानी में बीते दिनों तेलीबांधा मेक इन इंडिया तिराहे पर दुर्घटना घटी थी।\n\n\n\nइस जगह पर एक कार बुरी तरह टकरा गई थी और सेटी वॉल में घुस गई थी। इसके बाद वह वॉल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त अवस्था में है।\n\n\n\nफिलहाल इस जगह पर अब नुकीले सेटी वॉल के हिस्से नजर आते हैं, जो और ज्यादा खतरनाक हो गया है।\n\n\n\nइससे कोई भी दुर्घटना हो सकती है। यहां पर बैरिकेड्स लगाने की जरूरत हैं।\n\n\n\nकुछ बैरिकेड्स लगे थे वो पड़े नजर आए। गौर की बात यह है कि अवंति विहार से तेलीबांधा तिराहे को सर्विस रोड से जोड़ा गया है।\n\n\n\nयहां एंट्री की रोक के लिए सेटी वॉल लगाई है।\n\n