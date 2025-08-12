रायपुर

राजधानी में बीते दिनों तेलीबांधा मेक इन इंडिया तिराहे पर दुर्घटना घटी थी।

Love Sonkar

इस जगह पर एक कार बुरी तरह टकरा गई थी और सेटी वॉल में घुस गई थी। इसके बाद वह वॉल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त अवस्था में है।

फिलहाल इस जगह पर अब नुकीले सेटी वॉल के हिस्से नजर आते हैं, जो और ज्यादा खतरनाक हो गया है।

इससे कोई भी दुर्घटना हो सकती है। यहां पर बैरिकेड्स लगाने की जरूरत हैं।

कुछ बैरिकेड्स लगे थे वो पड़े नजर आए। गौर की बात यह है कि अवंति विहार से तेलीबांधा तिराहे को सर्विस रोड से जोड़ा गया है।

यहां एंट्री की रोक के लिए सेटी वॉल लगाई है।