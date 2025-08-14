रायपुर

रायपुर पुलिस परेड ग्राऊंड में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर फाइनल रिहर्सल

Love Sonkar

14 August 2025

रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हर्षाेल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस का गरिमामय समारोह होगा।

15 अगस्त को सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे।

 780 स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी।

परेड ग्राऊंड में घुड़सवारी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वतंत्रता दिवस समारोह में पुलिस अधिकारियों को पदक-अलंकरणों से भी सम्मानित करेंगे।