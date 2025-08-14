\n\nरायपुर पुलिस परेड ग्राऊंड में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर फाइनल रिहर्सल\n\n\n\nरायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हर्षाेल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस का गरिमामय समारोह होगा।\n\n\n\n15 अगस्त को सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे।\n\n\n\n 780 स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी।\n\n\n\nपरेड ग्राऊंड में घुड़सवारी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी।\n\n\n\nमुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वतंत्रता दिवस समारोह में पुलिस अधिकारियों को पदक-अलंकरणों से भी सम्मानित करेंगे।\n\n