\n\nCG News: महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सेवा भारती का अवलोकन किया।\n\n\n\nउन्होंने वहां रह रहे बच्चों के बारे में जानकारी ली। विधायक प्रेमचंद पटेल भी इस दौरान उनके साथ थे।\n\n\n\nउन्होंने बाल कल्याण समिति तथा जिला बाल संरक्षण इकाई से चर्चा कर वहां बच्चों को मिल रही सुविधाओं के बारे में पूछा।\n\n\n\nराजवाड़े ने विभागीय गतिविधियों के बारे में बताया कि महतारी वंदन योजना से महिलाओं को लाभ मिला है।\n\n\n\nआर्थिक समृद्धि के साथ आत्मनिर्भर बनने की राह आसान हुई है और खुशहाली का वातावरण निर्मित हुआ है।\n\n\n\nकोरबा की महापौर संजू देवी राजपूत और डीपीओ रेणु प्रकाश सहित कई जनप्रतिनिधि तथा विभागीय अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे।\n\n