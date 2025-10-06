डीएलएड और बीएड की द्वितीय चरण की काउंसलिंग शुरू है। इस राउंड की पहली मेरिट लिस्ट 9 अक्टूबर को जारी होगी। इस पर दावा-आपत्ति मंगाई जाएगी।