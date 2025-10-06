रायपुर

प्रदेश में डीएलएड व बीएड में प्रवेश के लिए पहले राउंड की काउंसलिंग समाप्त हो गई है।

Khyati Parihar

6 October 2025

डीएलएड की करीब 2 हजार और बीएड की 5 हजार से अधिक सीटें खाली रह गई हैं।

दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए पंजीयन व विकल्प फॉर्म की तारीख भी खत्म हो गई है।

CG News: दूसरे राउंड में भी प्रवेश के लिए तीन मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी।

राज्य में डीएलएड की 6660 और बीएड की 14400 सीटें हैं। अभी डीएलएड में लगभग चार हजार सीटों पर प्रवेश हुए हैं।

इसी तरह बीएड की 9 हजार से अधिक सीटें भरीं हैं। बीएड को लेकर इस बार रुझान थोड़ा कम दिख रहा है।

डीएलएड और बीएड की द्वितीय चरण की काउंसलिंग शुरू है। इस राउंड की पहली मेरिट लिस्ट 9 अक्टूबर को जारी होगी। इस पर दावा-आपत्ति मंगाई जाएगी।

इसके बाद 13 अक्टूबर को लिस्ट जारी होगी। इसके अनुसार 16 अक्टूबर तक प्रवेश दिए जाएंगे।

6 नवंबर तक प्रवेश दिए जाएंगे। सीटें खाली रहने की स्थिति में फिर काउंसलिंग होगी। इसके लिए शेड्यूल बाद में जारी होने की संभावना है।