\n\nप्रदेश में डीएलएड व बीएड में प्रवेश के लिए पहले राउंड की काउंसलिंग समाप्त हो गई है।\n\n\n\nडीएलएड की करीब 2 हजार और बीएड की 5 हजार से अधिक सीटें खाली रह गई हैं।\n\n\n\nदूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए पंजीयन व विकल्प फॉर्म की तारीख भी खत्म हो गई है।\n\n\n\nCG News: दूसरे राउंड में भी प्रवेश के लिए तीन मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी।\n\n\n\nराज्य में डीएलएड की 6660 और बीएड की 14400 सीटें हैं। अभी डीएलएड में लगभग चार हजार सीटों पर प्रवेश हुए हैं।\n\n\n\nइसी तरह बीएड की 9 हजार से अधिक सीटें भरीं हैं। बीएड को लेकर इस बार रुझान थोड़ा कम दिख रहा है।\n\n\n\nडीएलएड और बीएड की द्वितीय चरण की काउंसलिंग शुरू है। इस राउंड की पहली मेरिट लिस्ट 9 अक्टूबर को जारी होगी। इस पर दावा-आपत्ति मंगाई जाएगी।\n\n\n\nइसके बाद 13 अक्टूबर को लिस्ट जारी होगी। इसके अनुसार 16 अक्टूबर तक प्रवेश दिए जाएंगे।\n\n\n\n6 नवंबर तक प्रवेश दिए जाएंगे। सीटें खाली रहने की स्थिति में फिर काउंसलिंग होगी। इसके लिए शेड्यूल बाद में जारी होने की संभावना है।\n\n