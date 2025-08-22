\n\nरायपुर का कृषि विश्वविद्यालय में उज्बेकिस्तान के वैज्ञानिक पहुंचे\n\n\n\nरायपुर में आयोजित “कृषि में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा एवं अनुसंधान सहयोग” विषयक संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए\n\n\n\nइंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के विद्यार्थियों एवं वैज्ञानिकों को उज्बेकिस्तान आने का आमंत्रण भी दिया।\n\n\n\nकृषि विश्वविद्यालय रायपुर के विद्यार्थियों एवं संकाय सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के अवसर प्राप्त होंगे।\n\n\n\nकृषि विद्यालय में उज्बेकिस्तान के वैज्ञानिको को छत्तीसगढ़ के धान ने आकर्षित किया।\n\n\n\nइस अवसर पर उज्बेकिस्तान के वैज्ञानिकों ने विश्वविद्यालय परिसर में उपलब्ध अधोसंरचनाओं, अनुसंधान प्रक्षेत्रों एवं प्रयोगशालाओं का अवलोकन किया।\n\n